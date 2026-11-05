Tensioni Governo e Sindacati: Pensioni 64 anni e Tagli alla Salute

Analisi dello scontro politico su pensioni a 64 anni e tagli alla sanità. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia rispondono alle proteste dei sindacati e del personale sanitario per il 2027.

Il dibattito pubblico italiano sta vivendo una fase di elevata tensione politica e sociale, caratterizzata da un aspro scontro tra il governo di centrodestra e i principali sindacati lavoratori. Il fulcro della controversia ruota attorno alla richiesta della Lega di mantenere l'opzione della pensione anticipata a 64 anni, una posizione che si scontra frontalmente con le posizioni di esponenti istituzionali regionali e con la crescente mobilitazione del personale scolastico e sanitario. Questo conflitto non è limitato alle aule parlamentari, ma si sta estendendo rapidamente nelle piazze, segnando l'inizio di una stagione di proteste che promette di influenzare la manovra finanziaria per il 2027.

Lo Scontro sulla Pensione a 64 Anni

La Lega continua a perseguire con determinazione l'obiettivo dell'uscita dal mondo del lavoro a 64 anni, definendo questa misura una bandiera politica fondamentale da non concedere. Tuttavia, questa richiesta incontra un muro di resistenza anche all'interno della stessa coalizione di governo. In Lombardia, l'assessore al Welfare Guido Bertolaso ha esplicitamente liquidato la proposta, sostenendo con fermezza che l'età di 64 anni non dovrebbe più rappresentare una soglia accettabile per il pensionamento. Bertolaso ha dichiarato di essere un esempio pratico di questa visione, suggerendo che le risorse economiche destinate a tale agevolazione dovrebbero essere invece dirottate verso il settore ospedaliero per migliorare i servizi sanitari regionali.

Also read Tensioni tra Usa e Iran: Trump minaccia attacchi, Pasdaran segnalano petroliere in fiamme a Hormuz

La risposta dei leghisti lombardi è stata immediata e severa. I rappresentanti regionali hanno accusato l'assessore Bertolaso di voler fare politica sulle pensioni senza prima garantire il corretto funzionamento delle strutture sotto la sua diretta responsabilità. Questo scambio di accuse evidenzia le profonde crepe interne alla maggioranza, dove le priorità previdenziali divergono netamente dalle esigenze di efficienza dei servizi pubblici regionali, creando un'atmosfera di stallo nella ricerca di un accordo conciliativo.

Posizioni di Forza Italia e Fratelli d'Italia

Forza Italia ha annunciato l'intenzione di muoversi su questo terreno previdenziale con un approccio diverso, mirando a dare una risposta concreta agli uomini e alle donne in divisa, inclusi i militari e le forze dell'ordine. L'iniziativa prevede un intervento economico stimato in 48 milioni di euro annui, una cifra destinata a facilitare la gestione delle carriere speciali e a prevenire futuri conflitti sindacali. Questa proposta è stata formulata sotto l'egida del sottosegretario alla Difesa Matteo Perego e del senatore Maurizio Gasparri, che hanno un ruolo chiave nel coordinamento del dossier.

Advertisement

D'altra parte, Fratelli d'Italia ha mantenuto un tono più cauto e distante rispetto alle richieste più urgenti. Sebbene la richiesta di Forza Italia abbia trovato un certo grado di ascolto tra le fila del partito, non si è ancora registrato un impegno politico formale. La Ragioneria dello Stato è stata incaricata di studiare una soluzione tecnica, ma la posizione generale del partito rimane fredda e orientata al rigore di bilancio, evitando di fare promesse immediate che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria del governo.

Mobilitazione Sindacale e Protesta Sanitaria

I sindacati, in particolare la Flc Cgil, hanno organizzato una vasta serie di manifestazioni per il mese di novembre, con appuntamenti chiave fissati per l'11, il 16 e il 20 dello stesso mese. L'11 novembre è previsto lo sciopero generale dei lavoratori, il 16 le assemblee negli istituti scolastici e il 20 lo sciopero specifico della Flc. Il nucleo centrale delle rivendicazioni riguarda la perdita di oltre 14mila posti di lavoro tra docenti e personale ATA (Amministrazione, Tecnico e Ausiliario) verificatasi negli ultimi tre anni. La Cgil sostiene con forza che il calo delle nascite non deve essere compensato svuotando le scuole, ma piuttosto potenziando l'offerta educativa.

Parallelamente, anche il personale sanitario si sta organizzando per una protesta di grande impatto. Il segretario del Sindacato Infermieri (Siulp), Felice Romano, ha avvertito di una potenziale stagione di protesta senza precedenti, accusando il governo di aver tradito la parola data sulla previdenza dedicata al settore. Romano ha precisato che le richieste non sono pretese di privilegio, ma necessità funzionali. L'avvertimento più grave lanciato dai sindacati delle forze di polizia è che, stavolta, a manifestare nelle piazze saranno anche i poliziotti, un segnale che tocca direttamente la bandiera della sicurezza su cui l'esecutivo ha costruito la sua legittimazione.

Impatto Finanziario e Manovra 2027

Oltre alle questioni previdenziali, il governo affronta una significativa pressione finanziaria da parte del mondo della sanità e delle regioni. Le Regioni avevano richiesto 6,5 miliardi di euro aggiuntivi per il bilancio sanitario del 2027, ma la manovra governativa ne prevede solo 2,4 miliardi, oltre al miliardo già stanziato in precedenza. Questa discrepanza ha portato a una forte contrazione delle risorse disponibili, creando un clima di frustrazione anche tra i governatori di centrosinistra e gli esponenti del centrodestra regionali.

Advertisement

Francesco Rocca, governatore del Lazio e rappresentante del centrodestra, ha ammesso che la "coperta" finanziaria è ormai corta, reclamando maggiori risorse e flessibilità di bilancio. Rocca ha però rinviato l'emissione di giudizi definitivi alla fine dell'iter legislativo, invitando alla cautela. Questa stessa prudenza circola tra i vertici della Lega, impegnati a gestire la pressione interna e a fare scudo al ministro dell'Economia, che è diventato il bersaglio di rivendicazioni incrociate da più fronti. Intanto, anche le imprese edili attraverso l'Ance presentano il conto al governo, segnalando la mancanza di fondi per contrastare l'aumento dei costi dei materiali e la dilazione dei crediti Superbonus su dieci anni, un'altra fonte di tensione economica.