Tensioni Guerra Ucraina: Mosca Minaccia Forza, Negoziazioni Bloccate

Il Cremlino avverte l'Europa di un possibile ricorso alla forza se non raggiungerà accordi. Analisi della posizione russa, visite diplomatiche e sviluppi recenti sul conflitto.

Il Cremlino ha lanciato un chiaro avvertimento all' Unione Europea riguardo alla prospettiva di pace nel conflitto ucraino. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che la Russia è pronta a ricorrere alla forza militare per raggiungere i propri obiettivi se non si prospetteranno opportunità concrete di accordo con le parti europee. Questa posizione强硬 sottolinea la crescente tensione diplomatica tra Mosca e Bruxelles.

Il Cremlino Minaccia l'Uso della Forza

Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa russa Tass, ha espresso la convinzione che se l'Unione Europea non desidera realmente la pace, non vi sia alcun senso nel discutere una soluzione al conflitto o del quadro di sicurezza europeo. Il rappresentante del Cremlino ha sottolineato che gli europei sembrano incapaci di prendere decisioni tempestive a causa delle loro divisioni interne, un fattore che rallenta ogni possibile processo negoziale. Questa critica diretta evidenzia la frustrazione di Mosca verso i tempi dilatati delle istituzioni europee.

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La posizione della Russia rimane ferma sull'intervento militare. Il portavoce ha confermato che la posizione negoziale di Mosca sarà definita specificamente per raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale. Tali obiettivi, secondo Peskov, furono formulati dal presidente Vladimir Putin nel giugno 2024 e non hanno subito cambiamenti da allora. La minaccia di un'escalation militare è dunque un elemento costante nel messaggio inviato dai vertici russi.

Diplomazia e Ruolo dei Leader Europei

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha aggiunto un'altra prospettiva critica, affermando che gli europei stanno cercando di salire sull'ultimo treno delle negoziazioni. Lavrov ha spiegato che sembra che Bruxelles capisca che il treno sta partendo e voglia provare a saltare sui gradini dell'ultimo vagone. Questa metafora evidenzia la percezione russa di un interesse europeo tardivo e dettato dall'urgenza piuttosto che da una volontà pacifica consolidata.

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Per quanto riguarda le questioni territoriali, il Cremlino sostiene che solo gli ucraini abbiano il potere decisionale. Il tema dei confini ucraini deve essere messo sul tavolo da Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, e spetta esclusivamente a Zelensky decidere eventuali cessioni territoriali. Riguardo alla NATO, la Russia non si oppone al fatto che l'Ucraina possa diventarne parte, ma ribadisce che spetta agli ucraini decidere. Il portavoce del Cremlino ha anche precisato che i negoziatori incaricati dall'Europa non hanno ancora tentato di stabilire un contatto con la Russia.

Contesto Internazionale e Sviluppo Recenti

Il contesto diplomatico si arricchisce di nuovi elementi con l'arrivo a Mosca di Jo Yong-won, stretto collaboratore del leader nordcoreano Kim Jong-un. Jo ha guidato una delegazione del Partito dei Lavoratori e del governo di Pyongyang, su invito di Dmitry Medvedev, presidente del partito Russia Unita. La visita rafforza i legami tra i due Paesi dopo l'invio di truppe nordcoreane a sostegno della guerra russa. Jo è stato accolto all'aeroporto da esponenti del partito di governo russo e dall'ambasciatore nordcoreano.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha intervenuto sulla questione, spiegando che sarebbe una proposta Usa a Mosca la cessione di territori ucraini in cambio dell'ingresso di Kiev nella NATO. Zelensky ha dichiarato che, di fronte a garanzie specifiche di NATO e UE e a sostegno finanziario, chiederà all'opinione pubblica il parere tramite referendum. Tajani ha annunciato che l'Italia farà parte del quintetto europeo che lavorerà per la trattativa, ma ha ribadito che toccherà all'Ucraina decidere.

Mentre le diplomatiche procedono con cautela, la violenza continua sul campo. A Kropyvnytskyi, in Ucraina, un drone russo ha colpito un edificio residenziale. Andriy Raykovych, capo dell'amministrazione statale regionale di Kirovohrad, ha annunciato che tre persone sono rimaste ferite. Un uomo è stato portato in ospedale, mentre altri due hanno rifiutato il ricovero. I dettagli sono in fase di accertamento, ma l'attacco conferma la persistente instabilità nella regione.

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In vista del vertice Apec a Shenzhen in Cina, il 19 novembre si terrà il trilaterale tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Il Cremlino ha confermato la data dell'incontro, che potrebbe avere implicazioni significative per il conflitto. Nel frattempo, il fronte pro-Russian mostra segni di divisione, con il leader britannico Farage che ha sancito la rottura, definendo Mosca la minaccia numero uno. Queste dinamiche interne ed esterne continuano a plasmare lo scenario geopolitico globale.