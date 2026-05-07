Tensioni in Medio Oriente: Il Piano di Trump per l'Iran e lo Scetticismo di Netanyahu

Un'analisi dettagliata della possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, focalizzata sul programma nucleare e la navigazione dello Stretto di Hormuz, e le forti riserve del governo israeliano.

A Gerusalemme l'atmosfera resta tesa, sebbene alcuni eventi recenti possano sembrare superficiali. La cerimonia di insediamento del nuovo comandante dell'aviazione, il generale Omer Tischler, si è svolta regolarmente, nonostante i timori iniziali di un rinvio.

Molti cittadini sono rimasti spaventati dai sorvoli di aerei militari, interpretandoli come un segnale di imminente escalation, ma si trattava semplicemente degli onori tributati al nuovo generale. Tuttavia, dietro questa apparente normalità, il governo di Benjamin Netanyahu osserva con estrema preoccupazione i movimenti diplomatici tra Washington e Teheran. La convinzione che prevale nei circoli di potere israeliani è che l'eventuale intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran non abbia un valore reale, venendo considerata quasi irrilevante nei suoi contenuti.

Le fonti interne allo stato maggiore indicano chiaramente che l'esercito si sta preparando alla fine della tregua piuttosto che all'inizio di una pace duratura, segno che la fiducia nei processi diplomatici è ai minimi termini. Il cuore della discordia risiede nei dettagli della proposta mediata da Steve Witkoff e Jared Kushner. Il genero di Donald Trump e il suo collaboratore hanno messo sul tavolo quattordici punti, ma quasi nessuno di essi soddisfa le richieste strategiche di Netanyahu.

Il primo ministro israeliano ha convocato il Consiglio di sicurezza e ha mantenuto contatti telefonici con il presidente americano per ribadire la propria posizione. Sebbene pubblicamente Netanyahu affermi di essere in pieno coordinamento con Washington e di condividere gli stessi scopi, la realtà è molto più complessa. Israele ha insistito affinché i Pasdaran ponessero fine alla produzione di missili balistici e cessassero ogni forma di sostegno finanziario e militare alle milizie regionali, in particolare Hezbollah in Libano.

Netanyahu aveva persino ipotizzato che un'offensiva coordinata con l'alleato americano potesse portare a un effettivo cambio di regime a Teheran, un obiettivo che non trova alcun riscontro nei documenti trapelati. Il memorandum rivelato dalla testata Axios delinea una strategia molto diversa. Il documento sembra essere concepito come un primo passo per dichiarare la fine del conflitto iniziato con i bombardamenti del 28 febbraio, aprendo poi un periodo di negoziati veri e propri della durata di trenta giorni.

Il focus principale della bozza è rivolto al programma nucleare iraniano e alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Donald Trump esige che tale via marittima torni a essere navigabile e sicura, eliminando ogni blocco simile a quanto avveniva prima dell'operazione 'Furia epica'. Per gli armatori internazionali è fondamentale avere garanzie concrete che le acque siano ripulite dalle mine lanciate dai Pasdaran, e le restrizioni verrebbero rimosse gradualmente durante il mese di colloqui.

Un altro punto critico riguarda la gestione dell'uranio arricchito. Gli Stati Uniti sono convinti di poter persuadere Teheran a trasferire all'estero circa quattrocentoquaranta chilogrammi di uranio arricchito, attualmente nascosti o sepolti nei siti di Isfahan o Natanz. Questo materiale verrebbe trasportato negli Stati Uniti, segnando una differenza rispetto all'accordo di Barack Obama del 2015, dove l'uranio non arricchito veniva consegnato alla Russia.

Nonostante Trump cerchi di presentare l'accordo come superiore a quello del suo predecessore, le linee guida suggerite da Axios ricordano molto il patto che Netanyahu aveva osteggiato con forza, spingendo Trump a revocarlo anni fa. L'Iran accetterebbe di non arricchire l'uranio oltre la soglia del 3,67 per cento per un periodo di dodici anni, un livello sufficiente per l'energia civile ma non per scopi bellici.

Inoltre, l'accordo prevede il rafforzamento delle ispezioni delle Nazioni Unite e l'impegno di Teheran a non sviluppare nuovi centri di ricerca sotterranei, simili a quelli colpiti in passato dalle bombe bunker buster americane. In cambio di queste concessioni, la Casa Bianca si impegnerebbe a rimuovere gradualmente le sanzioni economiche e a sbloccare i miliardi di dollari di fondi iraniani congelati globalmente.

Questa transazione economica rappresenta la leva principale per convincere il regime degli ayatollah, ma per Israele l'operazione appare come un rischio inaccettabile, poiché fornirebbe risorse finanziarie a un regime che continua a destabilizzare la regione attraverso i suoi proxy. La tensione tra la visione pragmatica di Trump e la visione di sicurezza totale di Netanyahu rischia quindi di creare una frattura strategica proprio nel momento di massima vulnerabilità del Medio Oriente





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