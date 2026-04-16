Tensioni in Medio Oriente: negoziati in stallo e timori economici

Il quarantottesimo giorno di guerra in Medio Oriente vede i negoziati tra Israele e Libano ancora sospesi, contrariamente alle aspettative. Il blocco navale nello Stretto di Hormuz continua a generare gravi preoccupazioni economiche, con stime che prevedono un aumento delle cancellazioni dei voli e un impatto negativo sulla crescita globale. Gli Stati Uniti mantengono il contatto con l'Iran, mentre il Libano pone il cessate il fuoco come precondizione per qualsiasi dialogo con Israele.

Giunto al suo quarantottesimo giorno, il conflitto in Medio Oriente continua a tenere con il fiato sospeso la comunità internazionale.

Contrariamente alle anticipazioni del Presidente Donald Trump, che aveva suggerito la ripresa dei negoziati tra Israele e Libano in data odierna, Beirut ha ufficialmente smentito tale prospettiva.

Nonostante ciò, gli Stati Uniti e l'Iran mantengono aperto un canale di dialogo, con il coinvolgimento del Pakistan, nella speranza di trovare una via per la ripresa dei colloqui diplomatici.

Nel frattempo, il doppio blocco navale imposto nello Stretto di Hormuz persiste, paralizzando quasi completamente la circolazione marittima nella regione.

La Presidenza libanese ha confermato che nel pomeriggio odierno il Presidente Joseph Aoun ha intrattenuto una conversazione telefonica con Donald Trump, durante la quale ha espresso gratitudine per gli sforzi di mediazione americani e ha auspicato la loro prosecuzione al fine di ottenere un cessate il fuoco.

Quest'ultimo, secondo Aoun, rappresenta una precondizione assoluta per l'avvio di qualsiasi dialogo con il Primo Ministro israeliano Netanyahu.

Nella notte, Trump aveva annunciato la possibilità di un colloquio tra i due leader, citando fonti tra gli ufficiali israeliani che avrebbero ricevuto indicazioni riguardo a un possibile inizio del cessate il fuoco tra le 19:00 e mezzanotte ora locale (le 18:00 e le 23:00 in Italia).

Le immagini diffuse mostrano soldati israeliani su un mezzo militare diretti verso il Libano meridionale il 15 aprile, a testimonianza della persistente tensione nell'area.

La preoccupazione per le conseguenze economiche è palpabile. Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), intervistato da Associated Press, ha stimato che la carenza di petrolio, esacerbata dal blocco dello Stretto di Hormuz che da settimane limita le consegne in Europa, porterà a un aumento delle cancellazioni dei voli se la situazione non si risolverà rapidamente.

Birol ha evidenziato la gravità della situazione con un gioco di parole, paragonando lo Stretto di Hormuz a un gruppo rock britannico di fama, i Dire Straits, il cui nome significa letteralmente 'terribili ristrettezze'. 'Ora è uno stretto terribile, e comporterà conseguenze per l’intera economia globale. Più andrà avanti e peggio sarà per la crescita economica e per l’inflazione in tutto il mondo', ha dichiarato.

La conferenza stampa tenutasi a Washington con la partecipazione del Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth e del Capo di Stato Maggiore Dan Caine, non ha portato aggiornamenti sostanziali rispetto alle informazioni già note.

Caine ha comunque sottolineato il ruolo primario dei cacciatorpediniere lanciamissili statunitensi nella gestione del blocco navale, descrivendo l'operazione come estremamente complessa e pericolosa, paragonabile a navigare con un'auto sportiva in un parcheggio affollato durante un giorno di punta, cercando di evitare collisioni mentre si pattuglia per intercettare navi che tentano di forzare il blocco.

Nel frattempo, i bombardamenti israeliani nel sud del Libano continuano a distruggere infrastrutture vitali; un esempio è il ponte di Qasmiyeh, vicino a Tiro, l'ultimo collegamento rimasto tra Tiro e Sidone, ormai reso inagibile.

Il Presidente libanese Joseph Aoun non ha quindi avuto il colloquio telefonico con Benjamin Netanyahu, contraddicendo le previsioni di Trump.

Il governo libanese ribadisce fermamente la sua posizione: un cessate il fuoco, con la conseguente sospensione delle operazioni militari israeliane, è un requisito imprescindibile per qualsiasi forma di interlocuzione.

Funzionari israeliani avevano inizialmente ventilato la possibilità di un contatto diretto tra Netanyahu e Aoun nella giornata odierna, che sarebbe stato il primo di alto livello tra i due paesi da circa tre decenni.

Tuttavia, Israele ha finora mostrato scarso interesse a interrompere la sua offensiva contro Hezbollah, concentrata soprattutto nel sud del Libano.

Il Capo di Stato Maggiore Dan Caine ha affermato che gli Stati Uniti sono preparati a riprendere le operazioni militari 'in qualsiasi momento', sia in caso di fallimento del cessate il fuoco sia in caso di interruzione improvvisa.

Ha inoltre confermato l'efficacia del blocco navale, precisando che finora non è stato necessario l'abbordaggio di alcuna nave, poiché la marina statunitense è riuscita a respingerle con la minaccia della forza. 'Se non ti adegui al blocco navale, usiamo la forza', ha ammonito Caine.

Pete Hegseth ha confermato che il blocco navale a est dello Stretto di Hormuz continuerà 'fino a quando sarà necessario', criticando inoltre la stampa per la presunta mancanza di patriottismo e per non aver seguito le direttive di Donald Trump, un'accusa ricorrente da parte sua.

La situazione rimane quindi estremamente delicata, con l'economia globale che osserva con crescente preoccupazione gli sviluppi nel Medio Oriente





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