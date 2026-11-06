Tensioni Indonesia: Prabowo, Sigit e le accuse a Gibran

Le accuse di intercettazioni e la situazione del vicepresidenzate rivelano nuove fratture tra il presidente Prabowo e l'ex leader Jokowi dopo il passaggio di potere.

Le recenti accuse di intercettazioni telefoniche illegali ai danni del presidente indonesiano Prabowo Subianto e le voci sulla possibile destituzione del suo vice hanno portato alla luce profonde crepe nel rapporto politico tra il leader attuale e il suo influente predecessore, Joko Widodo. La tensione è esplosa pubblicamente con l'arresto del capo di gabinetto, Listyo Sigit, segnando un momento critico nella storia recente dell'arcipelago.

Il contesto politico e le intercettazioni

Listyo Sigit, ex capo della polizia e diventato capo di gabinetto nel mese di ottobre, è stato licenziato e arrestato questa settimana nel contesto dello scandalo delle intercettazioni. Le indagini in corso non hanno ancora chiarito quale fosse il presunto movente per le attività di spionaggio, ma l'evento ha colpito direttamente l'entourage di fiducia del nuovo esecutivo, creando un vuoto di potere temporaneo e incertezza istituzionale.

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Il rapporto con l'ex presidente Joko Widodo

Prabowo e Joko Widodo condividono una storia lunga e complessa, definita da sconfitte elettorali iniziali e una successiva alleanza strategica. Jokowi ha sconfitto Prabowo nelle elezioni presidenziali del 2014 e del 2019, per poi nominarlo ministro della Difesa, un atto che ha contribuito a ricostruire la reputazione dell'ex generale e ha rimosso il divieto di viaggio verso gli Stati Uniti legato ad accuse di violazioni dei diritti umani.

L'appoggio di Jokowi alla campagna elettorale del 2024 di Prabowo è stato fondamentale, in quanto il presidente uscente era bloccato dai limiti di mandato. In cambio, Prabowo si è impegnato a portare avanti i progetti di eredità di Jokowi, tra cui la costruzione della nuova città capitale, Nusantara, situata sull'isola di Borneo, consolidando un'alleanza che sembrava destinata a durare per tutto il quinquennio.

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Le criticità economiche e il vicepresidenziale

Tuttavia, le fondamenta di questa alleanza hanno mostrato segni di cedimento dopo una serie di rimpasti governativi iniziati nel settembre 2025, durante i quali Prabowo ha rimosso o trasferito numerosi lealisti e tecnocrati nominati da Jokowi. Inoltre, le finanze per il progetto della nuova capitale hanno subito un drastico tagli: il presidente ha approvato solo 48,8 trilioni di rupie (pari a 2,7 miliardi di dollari) per il periodo fino al 2029, una cifra che rappresenta circa il sessanta percento delle spese sostenute da Jokowi tra il 2022 e il 2024.

Un'ulteriore fonte di attrito riguarda il vicepresidenziale Gibran Rakabuming Raka, scelto come compagno di corsa da Prabowo. Una petizione di un gruppo che includeva un'organizzazione di monitoraggio elettorale ha portato la questione alla Corte Costituzionale, che nel mese di ottobre ha dichiarato che i titoli di studio esteri di Gibran non soddisfavano i requisiti legali, pur impedendo la sua rimozione immediata dall'incarico.

Conseguenze e possibili impeachment

La situazione legale si è ulteriormente complicata con una recente sentenza della Corte Suprema che ha dichiarato invalido un documento educativo chiave utilizzato durante la campagna elettorale, secondo quanto riportato dai media locali, anche se il testo completo non è stato ancora pubblicato. I legislatori stanno attualmente valutando l'avvio di un'inchiesta parlamentare, un passo che gli analisti indicano come il preludio necessario a un eventuale procedimento di impeachment.

Fonti vicine a Jokowi esprimono delusione per la mancanza di supporto da parte di Prabowo e della sua coalizione durante le dispute sui titoli di studio del vice, evidenziando una divergenza ideologica anche sul programma di pasti gratuiti nelle scuole, che ha subito casi di intossicazione alimentare nonostante la posizione critica di Jokowi verso misure meno costose e mirate alle comunità povere.