Tensioni internazionali, Festa della Liberazione e salute intestinale: le ultime notizie

Un riepilogo delle ultime notizie riguardanti la possibile assenza dell'Iran ai Mondiali, le celebrazioni per il 25 aprile a Roma e una nuova ricerca sugli effetti degli spuntini notturni sulla salute intestinale.

La situazione geopolitica internazionale, in particolare la crescente tensione in Medio Oriente a seguito degli scontri che coinvolgono Israele, gli Stati Uniti e l' Iran , sta sollevando preoccupazioni anche nel mondo dello sport.

Si discute apertamente della possibile assenza della nazionale iraniana ai prossimi Mondiali che si terranno negli Stati Uniti. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha espresso ottimismo riguardo alla partecipazione iraniana, sottolineando che l'Iran si è qualificato e desidera rappresentare il proprio popolo.

Tuttavia, ha anche riconosciuto la complessità della situazione e la necessità di un contesto pacifico. Infantino ha ribadito il suo impegno personale per garantire la presenza dell'Iran, anche ipotizzando la possibilità di invitare un'altra nazionale in caso di impossibilità per l'Iran di partecipare. Questa eventualità, sebbene remota, potrebbe favorire l'Italia, che spera di beneficiare di una situazione favorevole per la qualificazione.

Parallelamente, Roma celebra il 25 aprile, Festa della Liberazione, con una serie di cortei e iniziative in diverse zone della città. La sicurezza sarà particolarmente rafforzata, con un piano dettagliato in fase di definizione presso la Questura. La giornata inizierà con la cerimonia ufficiale all'Altare della Patria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Diversi cortei sono previsti, tra cui quello dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che partirà da Porta San Paolo e si snoderà attraverso diverse vie della città.

Anche movimenti studenteschi e collettivi pro-Palestina hanno organizzato manifestazioni, con slogan a sostegno della Palestina e contro l'imperialismo. Altri cortei si terranno a Valle Aurelia, Roma Est e Primavalle, con un focus sulla resistenza e l'antifascismo. Nel pomeriggio, è previsto un Gran Premio ciclistico della Liberazione e una pedalata attraverso i principali monumenti della città. Infine, una recente ricerca scientifica evidenzia gli effetti negativi degli spuntini notturni, soprattutto in combinazione con lo stress, sulla salute intestinale.

Lo studio, che sarà presentato alla Digestive Disease Week 2026, dimostra che mangiare a tarda notte può amplificare gli effetti negativi dello stress cronico sulla funzionalità intestinale e sul microbiota. Gli scienziati sottolineano che non è solo il tipo di cibo a contare, ma anche l'orario in cui viene consumato. Harika Dadigiri, prima autrice dello studio, avverte che gli spuntini notturni, quando si è già stressati, possono rappresentare un 'doppio colpo' per la salute intestinale.

Questa scoperta sottolinea l'importanza di adottare abitudini alimentari sane e regolari, evitando pasti fuori orario e gestendo lo stress in modo efficace per preservare la salute del nostro organismo





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