Il governo Meloni affronta la crisi sociale con nuove misure repressive a Milano. ONG, magistrati e cittadini subiscono pressioni in vista delle elezioni del 2027.

La situazione in Italia sta subendo un deterioramento significativo, caratterizzandosi per una crescente difficoltà per le organizzazioni non governative che assistono i migranti, per i magistrati, per i giornalisti attivi e per i manifestanti di qualsiasi orientamento. Questa dinamica negativa si sta accelerando in modo preoccupante man mano che il paese si avvicina al ciclo delle elezioni politiche fissate per il 2027, creando un clima di tensione diffusa che attraversa trasversalmente diverse componenti della società civile e istituzionale.

Stabilità Economica vs Problemi Strutturali

Il 12 ottobre, sulla terrazza del ristorante Quattro Mori situato all'interno del teatro Dal Verme a Milano, si è tenuta una manifestazione di forza politica ed economica organizzata da Assolombarda. In questa prestigiosa sede, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha preso la parola tra altri relatori, in un contesto dove il neodirettore di un quotidiano finanziario pranzava vicino a un ex ministro ora nel settore degli armamenti. Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, è stato intervistato riguardo alla riforma economica più importante realizzata nei quattro anni di governo Meloni, ma ha scelto di non fornire una risposta specifica, preferendo enfatizzare la stabilità e la forza internazionale dell'esecutivo.

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Il mondo imprenditoriale italiano può effettivamente celebrare alcuni traguardi macroeconomici raggiunti nel 2025, anno in cui l'Italia è diventata il quarto esportatore mondiale secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, superando il Giappone e posizionandosi al secondo posto in Europa dopo la Germania. Inoltre, Roma ha mantenuto sotto controllo i conti pubblici, registrando un deficit pari al 3,1 per cento del prodotto interno lordo. Questi dati positivi, tuttavia, non risolvono i problemi strutturali profondi che affliggono il paese, tra cui la produttività stagnante, la riduzione degli stipendi iniziata negli anni novanta, il declino demografico, la fuga dei cervelli e la mancanza di investimenti sufficienti in ricerca e sviluppo.

Politica Europea e Ritardi Sociali

Giorgia Meloni ha dichiarato che il miglior aiuto che lo stato può dare a chi produce è non mettere bastoni tra le ruote, mentre Alvise Biffi ha espresso il desiderio di trasformare la Lombardia nell'equivalente della Silicon Valley per quella che definisce la physical ai, ovvero la robotica. Un partecipante all'evento ha assicurato che non esiste alternativa a Meloni per il mondo imprenditoriale, nonostante gli attacchi del governo alla legittimità della magistratura, le pressioni sulla società civile e la retorica xenofoba. Questi elementi sembrano servire principalmente a soddisfare l'elettorato storico di Fratelli d'Italia, mentre il governo ha rispettato le regole dell'Unione Europea ottenendo oltre 200 miliardi di euro di aiuti dal piano di ripresa post-covid di Bruxelles.

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Conflitti Urbani e Misure Repressive

Le tensioni sociali hanno raggiunto il culmine il 17 ottobre, quando cortei hanno sfilato in piazza del Duomo a Milano, uno dei luoghi simbolo della città, prima che episodi di vandalismo e saccheggi portassero a uno scontro violento tra la polizia e giovani manifestanti. Questa situazione riflette il divario crescente tra un centro città sempre più costoso, meta di ricchi arrivati dall'estero attirati dalle agevolazioni fiscali, e periferie dove lavoratori e studenti sono costretti a trasferirsi a causa del carovita. Il 20 ottobre, il governo ha inviato 500 militari a Milano, promettendo nuove misure repressive in risposta a questi disordini urbani.

Legislazione Sicuristica e Limitazioni Civili

La serie di norme in materia di sicurezza varate dal governo è già considerevole, con l'approvazione annuale di un pacchetto di provvedimenti dal 2023 e l'introduzione di almeno 57 nuovi reati. Il diritto di manifestare ha subito pesanti limitazioni, poiché chiunque blocca una strada, imbratta un monumento con vernice o ostacola opere infrastrutturali rischia sanzioni penali che possono comportare il carcere. Una parlamentare della maggioranza ha ironizzato sulla quantità di decreti sicurezza emanati, mentre si discuteva di una legge definita antimaranza dalla destra, termine usato per indicare i giovani di origine straniera nelle periferie.

Le norme più recenti sulla sicurezza estendono ai minorenni la possibilità di essere fermati preventivamente fino a 12 ore durante manifestazioni o eventi pubblici. Questa misura, insieme ad altre restrizioni, sottolinea come la tensione politica e sociale in Italia stia influenzando direttamente i diritti fondamentali dei cittadini, creando un ambiente in cui la libertà di espressione e riunione diventa sempre più difficile da esercitare senza rischiare conseguenze legali severe in vista del prossimo ciclo elettorale.