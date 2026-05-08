Tensioni nel Golfo: Iran e Stati Uniti, Arabia Saudita e Kuwait, blocchi navali e attacchi

La notizia descrive le ultime fasi di negoziati tra Stati Uniti e Iran, le tensioni nel Golfo tra Arabia Saudita e Washington, le nuove regole imposte dall'Iran per il transito nello Stretto di Hormuz e la valutazione della Cia sull'impatto economico del blocco navale imposto dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz.

Ore decisive per il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran . Teheran dovrebbe rispondere alla proposta americana per fermare la guerra, mentre proseguono i contatti mediati dal Pakistan e si discute una riapertura graduale dello Stretto di Hormuz.

La Casa Bianca punta a una svolta diplomatica, ma resta aperta l'ipotesi militare. Intanto crescono le tensioni nel Golfo: Arabia Saudita irritata con Washington, petroliere oltre il blocco e un razzo caduto nella base italiana Unifil di Shama, senza feriti.

"Siamo uniti nel ritenere che l'Iran non debba mai possedere un'arma nucleare. Gli eventi recenti hanno chiaramente dimostrato che i rischi per la stabilità regionale e la sicurezza globale sono troppo grandi", scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in merito al colloquio telefonico avuto con il presidente Usa. Il presidente americano e la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, sono "completamente uniti nel ritenere che l’Iran non possa mai avere un’arma nucleare.

Abbiamo concordato che un regime che uccide il proprio popolo non possa controllare una bomba capace di uccidere milioni di persone", ha reso noto lo stesso Trump su Truth Social. Le forze armate iraniane hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con il "nemico" nei pressi dell'isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz.

L'agenzia Fars, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, ha riferito che "le sezioni commerciali del molo Bahman, sull'isola iraniana di Qeshm, sono state colpite durante uno scambio di fuoco tra le forze armate della Repubblica islamica e il nemico". Arabia Saudita e Kuwait hanno ripristinato l'accesso delle forze armate statunitensi alle proprie basi e spazio aereo, dopo aver imposto restrizioni temporanee in seguito all'avvio dell'operazione americana per riaprire lo Stretto di Hormuz.

La decisione rimuove uno dei principali ostacoli incontrati dall'amministrazione Trump nel tentativo di garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali attraverso il corridoio strategico del Golfo. L'Iran sta imponendo nuove regole per il transito nello Stretto di Hormuz, nel tentativo di rafforzare il controllo sulla via marittima strategica e consolidare i propri presunti vantaggi.

Secondo un documento visionato dalla Cnn, Teheran ha introdotto un protocollo che obbliga le navi commerciali a rispettare nuove procedure di autorizzazione, pena il rischio di attacchi. Il modulo, intitolato"Vessel Information Declaration", è emesso dalla nuova Autorità iraniana per lo Stretto del Golfo Persico e deve essere compilato da tutte le imbarcazioni in transito per garantire il passaggio in sicurezza.

L'Iran sarebbe in grado di resistere per almeno tre o quattro mesi al blocco navale imposto dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz prima di subire pesanti conseguenze economiche. È quanto emerge da una valutazione riservata della Cia consegnata questa settimana alla Casa Bianca.

Secondo fonti americane che hanno visionato il documento, l'intelligence statunitense ritiene inoltre che Teheran conservi ancora una parte significativa del proprio arsenale di missili balistici e droni, nonostante settimane di bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele





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