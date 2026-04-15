Tensioni nello Stretto di Hormuz e Nuovi Sviluppi Diplomatici in Medio Oriente

La crisi nello Stretto di Hormuz si aggrava con l'attraversamento di navi sfidanti e il fallimento dei colloqui tra Iran e Stati Uniti. Nuove iniziative diplomatiche, tra cui colloqui tra Israele e Libano e una coalizione europea per la sicurezza marittima, cercano di affrontare la crescente instabilità nella regione, mentre le sanzioni statunitensi si inaspriscono.

Una petroliera battente bandiera del Malawi, ma di proprietà cinese, ha attraversato lo stretto di Hormuz, un'azione imitata da quattro navi legate all' Iran , in un chiaro segnale di sfida dopo il fallimento dei colloqui di Islamabad. Il New York Times rivela retroscena significativi sul fallimento dei negoziati: l' Iran avrebbe proposto soluzioni, ma divergenze interne e pressioni politiche hanno portato all'interruzione del dialogo. Il Pakistan tenta di mediare offrendo la propria disponibilità a ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran , nel tentativo di preservare la tregua in vigore. Nel frattempo, si registra una dichiarazione critica di Trump nei confronti della premier italiana, suscitando ulteriori tensioni diplomatiche.

Il Wall Street Journal riporta che più di venti navi mercantili hanno attraversato lo stretto di Hormuz nelle ultime ventiquattr'ore, evidenziando una situazione di crescente instabilità nella regione.

In risposta a questa situazione, i paesi europei stanno elaborando un piano per la creazione di una vasta coalizione internazionale volta a garantire la libera circolazione marittima nello stretto di Hormuz, che potrebbe includere l'invio di navi sminatrici e unità militari. Il piano, che potrebbe escludere gli Stati Uniti, entrerà in vigore alla fine della guerra in corso. Parallelamente, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato che non rinnoverà l'esenzione temporanea dalle sanzioni che consentiva la vendita di petrolio iraniano, scadenza prevista a breve, inviando un chiaro messaggio alle istituzioni finanziarie e sottolineando la volontà di applicare sanzioni secondarie a chiunque continui a sostenere le attività dell'Iran. In un altro sviluppo diplomatico, rappresentanti di Israele e Libano hanno tenuto colloqui costruttivi a Washington, aprendo la strada a negoziati diretti, i primi in oltre trent'anni. Questi colloqui, mediati dagli Stati Uniti, segnano un importante passo verso la risoluzione delle tensioni nella regione.

Fonti vicine ai negoziati rivelano che forti contrasti all'interno della delegazione iraniana sono stati determinanti per la rottura dei colloqui a Islamabad. In particolare, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe mostrato una certa flessibilità su alcune posizioni, suscitando la reazione negativa di figure influenti come Mohammad Bagher Zolghadr, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, il quale ha presentato un rapporto alla leadership iraniana, evidenziando 'deviazioni dal mandato' della delegazione. Questo ha portato all'ordine di rientro immediato della delegazione a Teheran.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sottolineato l'importanza del diritto internazionale come elemento fondamentale per la stabilità regionale, ribadendo che non esiste una soluzione militare alla crisi in Medio Oriente. Guterres ha inoltre sottolineato la necessità di preservare e, se necessario, prolungare il cessate il fuoco. Intanto, i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Pakistan ed Egitto si incontreranno in Turchia per discutere di questioni regionali, mentre l'ex presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di avere in mente un altro luogo per i colloqui con l'Iran, allontanando l'idea di un secondo incontro in Pakistan. Infine, a Washington sono iniziati colloqui diretti tra Israele e Libano, i primi in oltre 30 anni, con gli Stati Uniti come mediatori.





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