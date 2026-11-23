La Russia accusa l'Estonia di azioni ostili 'sul punto di scatenare una guerra aperta' dopo l'annuncio della chiusura del confine terrestre dal 1 dicembre per sei mesi.

Il Ministero degli Esteri russo ha emesso una dichiarazione fortemente critica verso l' Estonia, definendo le recenti politiche di Tallinn come azioni ostili che si trovano sul punto di provocare un conflitto aperto. Questa accusa arriva a pochi giorni dall'entrata in vigore della decisione estone di chiudere i valichi di frontiera terrestre con la Russia, un provvedimento che Tallinn ha giustificato con pretese di sicurezza nazionale e accuse di sabotaggio contro il settore della difesa.

Chiusura confine dal 1 dicembre per sei mesi

L'Estonia ha annunciato ufficialmente che i valichi di frontiera con la Russia verranno chiusi a partire dal primo dicembre e rimarranno in questa condizione per un periodo minimo di sei mesi. La decisione di Tallinn è stata presa in seguito all'accusa secondo cui i servizi di sicurezza russi sarebbero responsabili di un tentativo di incendio doloso ai danni di un'azienda estone operante nel settore della difesa. Mosca ha categoricamente negato qualsiasi coinvolgimento in tale evento, definendo le accuse prive di fondamento e come parte di una narrazione ostile volta a giustificare la chiusura.

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Accuse moscovite su spazio aereo e trasporti

Nella sua dichiarazione formale, il Ministero degli Esteri russo ha elencato una serie di accuse che vanno oltre la questione della frontiera. Mosca ha sostenuto che l'Estonia permetta all'Ucraina di utilizzare il proprio spazio aereo in modo nascosto per lanciare attacchi contro obiettivi russi. Inoltre, l'agenzia di stampa russa ha riportato accuse relative al presunto ostacolo al transito delle navi da carico russe nel Mar Baltico, al blocco del transito di cereali russi e bielorussi, a tentativi di vietare la lingua russa e a minacce contro la Chiesa ortodossa russa.

Il Ministero ha inoltre avvertito che la parte russa si riserva il diritto di intraprendere misure politiche e diplomatiche comprehensive volte a proteggere gli interessi nazionali e i diritti dei cittadini russi. Durante l'incontro convocato a Mosca, il diplomatico estone è stato ufficialmente informato che tali azioni, definite provocatorie ed estremamente pericolose, stanno creando una situazione che potrebbe innescare una guerra aperta con la Federazione Russa.

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Difesa estone e posizioni della NATO

Il Ministero degli Esteri estone ha risposto alle accuse rilasciando una dichiarazione che, pur non entrando nel dettaglio di ciascuna imputazione, ha ribadito con fermezza che l'Estonia non ha mai consentito e non permetterà mai l'utilizzo del proprio territorio per operazioni militari da parte di altri paesi. Tallinn ha definito le narrazioni russe come propaganda intesa a distorcere la realtà. Questo disaccordo rispecchia una tensione più ampia, poiché la Russia accusa da tempo l'Estonia e altri membri della NATO nel Baltico di permettere il transito di droni ucraini nel loro spazio aereo.

L'Ucraina ha spiegato che i droni entrano frequentemente nello spazio aereo della NATO a causa dell'interferenza dei segnali russi, mentre i paesi alleati hanno ripetutamente negato di aver intenzionalmente autorizzato tali incursioni, attributando la responsabilità alla Russia per l'avvio della guerra nel 2022. Anche il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha menzionato la situazione in Estonia insieme all'incursione di missili russi in Polonia avvenuta la settimana scorsa. Rutte ha dichiarato che l'Alleanza sta monitorando attentamente gli eventi e che sta valutando le opzioni disponibili per rispondere, confermando la volontà di aggiornare costantemente le strategie di deterrenza e difesa.

Impatto sul traffico e procedure diplomatiche

La chiusura dei valichi di frontiera avrà un impatto immediato sul movimento di persone e merci tra Estonia e Russia, in particolare nelle zone di confine come Narva, dove l'interazione tra cittadini di entrambi i paesi era storica. La Guardia di frontiera estone e la polizia saranno responsabili del controllo dell'accesso ai punti di attraversamento già a partire dal 17 novembre 2026, giorno di riferimento per le foto d'archivio che anticipano il periodo di tensione. Gli effetti economici e logistici della chiusura saranno monitorati dai governi coinvolti e dalla NATO nei prossimi mesi, mentre le tensioni diplomatiche tra Mosca e Tallinn potrebbero ulteriormente deteriorare le relazioni bilaterali nel Baltico.