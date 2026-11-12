Tensioni Stretto Hormuz: Iran e attacchi a petroliere

L'esercito iraniano conferma quattro petroliere danneggiate nello Stretto di Hormuz il 12 novembre. Attacchi in aumento nonostante il calo dei prezzi del greggio.

Quattro petroliere sono state colpite da esplosioni nello Stretto di Hormuz il 12 novembre, ha confermato l'esercito iraniano. Le navi avrebbero ignorato gli avvertimenti e navigato in aree considerate riservate dal governo di Teheran.

Dettaglio tecnico degli incidenti navali

La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha dichiarato che mercoledì due supertanker furono disabilitati da esplosioni. I comandi militari affermano che le navi avevano ignorato gli ordini di non utilizzare quella che definivano una rotta non autorizzata.

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I media statali iraniani hanno riportato che le due navi erano esplose dopo aver urtato mine navali. Il governo ha trasmesso video footage degli incidenti per provare la dinamica dell'attacco e la responsabilità delle compagnie marittime.

L'Esercito iraniano ha annunciato giovedì pomeriggio che altre due petroliere avevano colpito delle mine. Le imbarcazioni navigavano nella parte orientale dello Stretto di Hormuz e avrebbero disattivato i propri sistemi radar prima dell'impatto.

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Posizioni in conflitto e dati statistici

Almeno dieci navi sono state colpite nei primi dieci giorni di novembre. I dati del Washington Institute for Near East Policy mostrano che questo numero segue i trenta-sette attacchi registrati nell'intero mese di ottobre.

Ottobre ha rappresentato il numero mensile più alto dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le ostilità sono iniziate a febbraio e la violenza marittima è aumentata drasticamente da allora.

L'agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime ha fornito una versione diversa. Il UKMTO ha riferito che mercoledì una nave è stata colpita da un proiettile non identificato.

L'impatto è avvenuto a circa quattordici miglia nautiche a nord-ovest dell'emirato di Ras Al-Khaimah. L'incendio risultante si è sviluppato nella sala macchine della nave mentre usciva dallo stretto.

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Impatto mercati e prossime tappe

Le petroliere continuano a subire attacchi in tutto lo stretto nonostante la ripresa del traffico. Le aspettative di un allentamento della tensione nella guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran hanno già riflesso un calo dei prezzi del petrolio.

La Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha cambiato narrativa. Inizialmente annunciava attacchi diretti alle petroliere, ora riferisce che le navi prendono fuoco dopo aver urtato mine navali nella parte meridionale.