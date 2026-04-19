Tensioni sull'Iran: l'amministrazione Trump cerca un disgelo con il Papa

Dopo giorni di alta tensione sull'Iran, il vicepresidente americano JD Vance tenta un disgelo con il Vaticano, esprimendo gratitudine al Papa e sottolineando la complessità delle questioni internazionali. Trump parteciperà a un evento di lettura della Bibbia per rafforzare i legami con l'elettorato cristiano.

Si notano segnali di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e il Vaticano , segnati da recenti tensioni sull' Iran . Il vicepresidente americano, JD Vance, ha espresso gratitudine al Pontefice per aver evitato un dibattito diretto con il Presidente, affermando che "disaccordi reali ci sono stati e ci saranno, ma la realtà è spesso molto più complicata".

Queste parole mirano a superare un contenzioso che aveva suscitato notevoli critiche nei confronti della Casa Bianca, soprattutto da parte della destra cristiana americana, un elettorato cruciale per il successo elettorale di Trump. Vance, cattolico praticante e potenziale candidato repubblicano alle presidenziali del 2028, ha cercato di ricondurre la discussione a principi morali condivisi, sottolineando che "Papa Leone predica il Vangelo e questo significa che offre le sue opinioni sulle questioni morali del giorno. L'intera amministrazione si impegna ad applicare questi principi morali in un mondo caotico. Sarà nelle nostre preghiere, e spero che noi saremo nelle sue.". Per mitigare ulteriormente la tensione e dimostrare il suo impegno verso gli elettori cristiani, Donald Trump parteciperà all'evento "L'America legge la Bibbia", recitando alcuni versetti dallo Studio Ovale. Il passaggio scelto, dal Secondo libro delle Cronache 7:11-22, include il noto versetto 14, spesso invocato negli Stati Uniti: "Se il mio popolo, che è chiamato con il mio nome, si umilierà, pregherà, cercherà il mio volto e si convertirà dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò la sua terra.". Lo scontro diplomatico, come riportato dal Wall Street Journal, si è concentrato sulla questione iraniana, un tema che agita profondamente Trump. Nonostante un'apparenza spavalda, il Presidente sembrerebbe essere gravato dalla paura di inviare truppe in zone di conflitto. Questa esitazione è emersa nel suo opporsi all'invio di forze sull'isola di Kharg, nonostante le rassicurazioni di successo della missione, temendo un alto numero di vittime tra i soldati americani, definiti da lui stesso "anatre da tiro". A seguito della dispersione di due piloti in Iran, Trump avrebbe reagito con veemenza contro i suoi consiglieri, criticando la mancanza di supporto europeo e l'elevato prezzo della benzina. Ha inoltre ricordato a più riprese le conseguenze politiche che Jimmy Carter subì durante la crisi degli ostaggi in Iran, esclamando ripetutamente: "Gli costò le elezioni. Che disastro.". Dopo aver autorizzato il recupero dei piloti, i consiglieri avrebbero preferito isolarlo dalle decisioni operative, preoccupati che il suo temperamento e l'impazienza potessero compromettere un'operazione militare estremamente delicata. Trump avrebbe mostrato preoccupazione anche per alcuni suoi messaggi pubblicati su Truth, in particolare quelli contenenti insulti e riferimenti ad Allah, che non facevano parte di alcun piano per la sicurezza nazionale, essendo, secondo fonti della Casa Bianca, estemporanei. Di fronte alle lamentele di senatori repubblicani e leader cristiani, il Presidente ha spiegato che il riferimento ad Allah era una sua idea personale, volta a far comprendere all'Iran la sua determinazione, chiedendo poi con apprensione: "Come sta andando?". L'Iran aveva definito la minaccia di Trump inaccettabile. La situazione evidenzia una complessità diplomatica che richiede un approccio ponderato, al di là delle reazioni impulsive. La volontà di dialogo e la ricerca di un terreno comune tra l'amministrazione americana e il Vaticano appaiono cruciali per affrontare le delicate questioni internazionali e promuovere una pace duratura. Le dichiarazioni di Vance sembrano voler indicare un cambio di passo, puntando a una maggiore coesione su principi etici fondamentali, pur riconoscendo la persistenza di divergenze significative su specifiche politiche. La gestione di tali divergenze richiederà saggezza e un dialogo continuo, evitando escalation retoriche che potrebbero destabilizzare ulteriormente scenari già complessi. L'importanza di un approccio misurato e basato sulla diplomazia è fondamentale per navigare le attuali sfide globali. La speranza è che queste prove di distensione possano consolidarsi in un dialogo costruttivo





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