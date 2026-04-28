Tensioni tra Stati Uniti e Iran: Trump insoddisfatto dell'ultima proposta iraniana

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, durato due mesi, continua a generare preoccupazioni a livello globale. Il Presidente Trump ha espresso insoddisfazione per l'ultima proposta iraniana, che posticipa le discussioni sul programma nucleare. La situazione rimane tesa, con impatti significativi sul commercio marittimo e sui prezzi del petrolio.

Una donna tiene in mano una bandiera iraniana in una strada di Teheran, durante il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il 20 aprile 2026.

La tensione tra le due nazioni, che ha scatenato un conflitto durato due mesi, continua a generare preoccupazioni a livello globale. Secondo un funzionario statunitense, il Presidente Donald Trump ha espresso insoddisfazione per l'ultima proposta iraniana, che prevede di posticipare le discussioni sul programma nucleare fino alla fine della guerra e alla risoluzione delle dispute sul trasporto marittimo nel Golfo.

Questa posizione non è accettabile per gli Stati Uniti, che insistono sul fatto che le questioni nucleari debbano essere affrontate fin dall'inizio. La portavoce della Casa Bianca, Olivia Wales, ha dichiarato che gli Stati Uniti non negozieranno attraverso la stampa e hanno chiarito i loro 'red lines' mentre l'amministrazione Trump cerca di porre fine alla guerra iniziata a febbraio insieme a Israele.

Un accordo precedente del 2015 tra l'Iran e altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, aveva limitato significativamente il programma nucleare iraniano, che Teheran ha sempre sostenuto essere per scopi civili. Tuttavia, l'accordo è crollato quando Trump si è ritirato unilateralmente durante il suo primo mandato.

Le speranze di riprendere gli sforzi per la pace si sono affievolite dopo che Trump ha cancellato una visita pianificata per il fine settimana scorso del suo inviato speciale Steve Witkoff e del genero Jared Kushner a Islamabad, in Pakistan, dove il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha fatto due viaggi nel fine settimana. Araqchi ha anche visitato l'Oman e lunedì si è recato in Russia, dove ha incontrato il Presidente Vladimir Putin e ha ricevuto parole di sostegno da un alleato di lunga data.

Con le parti in guerra ancora lontane da un accordo, i prezzi del petrolio hanno ripreso a salire, estendendo i guadagni nel commercio asiatico di martedì. Per gli operatori del petrolio, non conta più la retorica, ma il flusso fisico di greggio attraverso lo Stretto di Hormuz, che al momento rimane limitato.

Secondo i dati di tracciamento delle navi, almeno sei petrolieri carichi di petrolio iraniano sono stati costretti a tornare in Iran a causa del blocco statunitense negli ultimi giorni, evidenziando l'impatto della guerra sul traffico. Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato le sequestri di petrolieri legati all'Iran come 'legalizzazione della pirateria e del furto armato in alto mare' in un post sui social media.

Prima della guerra, tra 125 e 140 navi attraversavano lo stretto ogni giorno, ma negli ultimi giorni solo sette hanno fatto lo stesso, secondo i dati di tracciamento delle navi di Kpler e l'analisi satellitare di SynMax, e nessuna di esse trasportava petrolio destinato al mercato globale. Con i suoi voti di approvazione in calo, Trump affronta pressioni interne per porre fine a una guerra per la quale ha fornito al pubblico statunitense motivazioni mutevoli.

Araqchi ha dichiarato ai giornalisti in Russia che Trump aveva richiesto negoziati perché gli Stati Uniti non avevano raggiunto nessuno dei loro obiettivi. Fonti iraniane senior, parlando a condizione di anonimato, hanno rivelato a Reuters che la proposta portata da Araqchi a Islamabad nel fine settimana prevedeva negoziati a tappe, con la questione nucleare da posticipare all'inizio. Il primo passo richiederebbe la fine della guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran e garanzie che gli Stati Uniti non possano riavviarla.

I negoziatori dovrebbero poi risolvere il blocco navale statunitense del commercio iraniano e il destino dello Stretto di Hormuz, che l'Iran intende riaprire sotto il proprio controllo. Solo allora i negoziati potrebbero affrontare altre questioni, compresa la lunga disputa sul programma nucleare iraniano, con l'Iran che continua a cercare un riconoscimento da parte degli Stati Uniti del suo diritto ad arricchire l'uranio





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