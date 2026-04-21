Tensioni tra USA e Iran: tra retorica diplomatica, spaccature interne e minacce nel Golfo

La crisi tra Washington e Teheran rimane in stallo: mentre Trump annuncia nuovi negoziati, le divergenze tra le fazioni iraniane e le manovre militari nel Golfo rendono la situazione instabile e imprevedibile.

Il panorama geopolitico mediorientale attraversa una fase di estrema volatilità, caratterizzata da segnali contraddittori e da una tensione diplomatica che oscilla costantemente tra il dialogo e l'escalation militare. Da un lato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha manifestato una disponibilità di facciata a incontrare i leader di Teheran, ponendo come condizione imprescindibile una svolta concreta nei colloqui in corso.

Dall'altro, la realtà sul campo appare ben diversa: le tensioni nel Golfo Persico rimangono altissime in seguito al sequestro di una nave iraniana e al conseguente scambio di minacce di rappresaglia che infiammano le acque internazionali. Parallelamente, il riaccendersi del fronte libanese, con le minacce di Hezbollah verso Israele, aggiunge un ulteriore tassello di instabilità in una regione già satura di crisi irrisolte. Al cuore del dibattito diplomatico risiedono le pesanti accuse mosse dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi, il quale ha denunciato in modo esplicito le continue violazioni del cessate il fuoco da parte statunitense, definendole un ostacolo insormontabile per il progresso delle trattative. Durante una conversazione telefonica con il suo omologo pakistano Ishaq Dar, Araqchi ha ribadito che il governo di Teheran intende valutare attentamente ogni aspetto della questione prima di procedere, lasciando intendere una profonda diffidenza verso l'interlocutore americano. La situazione è ulteriormente complicata dalle spaccature interne al potere iraniano: esiste infatti una frattura evidente tra la delegazione diplomatica che tenta di intavolare un dialogo e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie (Irgc), il cui comportamento bellicoso, culminato nell'apertura del fuoco contro alcune petroliere nello stretto di Hormuz, contraddice apertamente le aperture di facciata del governo. Funzionari di alto livello dell'amministrazione statunitense hanno espresso apertamente lo sconcerto di Washington nel non comprendere chi detenga realmente il comando a Teheran. Nel frattempo, Donald Trump ha utilizzato la piattaforma Truth per riaffermare la sua strategia di massima pressione, sostenendo che il blocco economico sta infliggendo all'Iran perdite insostenibili, pari a 500 milioni di dollari al giorno. Il presidente americano ha lanciato dure stoccate ai media, accusandoli di diffondere notizie false riguardanti l'andamento del conflitto, e ha denigrato l'accordo sul nucleare del 2015, promettendo che qualsiasi intesa raggiunta sotto la sua guida sarà immensamente superiore e garante di una pace duratura. Nonostante il clima bellicoso, fonti citate dal Wall Street Journal confermano che Teheran starebbe preparando l'invio di una delegazione a Islamabad per un nuovo round di negoziati, sebbene l'incertezza regni sovrana e l'ambasciata americana in Iraq abbia già diramato nuove allerte di sicurezza. L'intera architettura diplomatica rimane dunque appesa a un filo, soggetta sia alle turbolenze politiche interne alla Repubblica islamica sia alla retorica muscolare di un'amministrazione americana determinata a riscrivere gli equilibri di potere nel Medio Oriente





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