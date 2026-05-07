Tensioni tra Valverde e Tchouaméni a Real Madrid: rissa e ferita al volto

Secondo Marca, durante l'allenamento sarebbero proseguiti contrasti molto duri, soprattutto da parte di Valverde, fino a far perdere la calma al giocatore francese. La gravità dell'accaduto avrebbe spinto il club a convocare una riunione d'emergenza nello spogliatoio alla presenza di José Ángel Sánchez, storico dirigente e braccio destro di Florentino Pérez, con l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei due calciatori.

"L'episodio più grave mai visto a Valdebebas". Così, citando fonti presenti al centro sportivo del Real Madrid , il quotidiano spagnolo Marca racconta le tensioni esplose nello spogliatoio dei Blancos tra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni .

Secondo la ricostruzione del giornale madrilene, già nella giornata di ieri i due centrocampisti sarebbero stati protagonisti di un duro confronto durante l'allenamento. Stamattina, però, la situazione sarebbe degenerata: Valverde avrebbe rifiutato di stringere la mano al compagno prima della seduta, contribuendo a rendere il clima particolarmente teso fino all'esplosione della lite negli spogliatoi, dove — riferiscono fonti interne — si sarebbe verificata una rissa con il coinvolgimento di più persone





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