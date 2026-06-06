Tensioni Usa-Iran: drone abbattuti nello Stretto di Hormuz e negoziati nucleari in stallo

Scambio di accuse tra Washington e Teheran dopo l'abbattimento di droni iraniani nello Stretto di Hormuz. I colloqui sul nucleare sono fermi su questioni chiave come lo smantellamento dell'uranio arricchito e lo scongelamento dei fondi iraniani. Il presidente americano paragona il conflitto al Vietnam, mentre l'Iran avverte i Paesi della regione.

Gli Stati Uniti e l'Iran continuano il loro confronto militare e diplomatico nello Stretto di Hormuz, con recenti intercettazioni e abbattimenti di droni da parte americana e minacce iraniane di colpire basi statunitensi nella regione.

I colloqui per un accordo nucleare restano in stallo, nonostante la formazione di un team di esperti per una possibile fase 2 dei negoziati. Il presidente americano, durante un comizio in Wisconsin, ha paragonato la durata del conflitto alla guerra del Vietnam, sostenendo di voler concludere rapidamente le ostilità, mentre il ministero degli Esteri iraniano accusa Washington di danneggiare la sicurezza regionale e invita i Paesi vicini a non collaborare con "aggressori".

La situazione rimane tesa, con petroliere bloccate nello Stretto e la mediazione del Pakistan che tenta di mediare una soluzione





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