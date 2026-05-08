Tensioni USA-Iran: Trump avverte di un possibile attacco più forte se non si firma l'accordo

Nonostante il cessate il fuoco ufficialmente in vigore, le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a salire. Trump avverte di un possibile attacco più forte se l'Iran non firma un accordo in fretta, mentre Teheran accusa gli USA di violare il cessate il fuoco. Intanto, gli Emirati Arabi Uniti attivano le difese aeree contro missili e droni iraniani.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a salire nonostante il cessate il fuoco ufficialmente in vigore dall'8 aprile. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che l'accordo resta valido, ma ha avvertito che Washington colpirà con maggiore forza se Teheran non firmerà un nuovo accordo in tempi brevi.

Secondo il comando statunitense, le forze americane hanno intercettato attacchi iraniani non provocati nello Stretto di Hormuz, rispondendo con raid di autodifesa. Intanto, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha pubblicato su X un verso del poeta arabo Al-Mutanabbi, del X secolo, che recita: 'Se vedi i denti del leone, non presumere mai che stia sorridendo', un chiaro riferimento alle minacce percepite da Teheran.

Nel frattempo, la Protezione civile libanese ha annunciato la morte di un soccorritore colpito da un attacco aereo israeliano nel sud del Paese. L'episodio, avvenuto con un drone contro un camion a Kfarchouba, è stato ripreso da media internazionali come Al-Jazeera e Iran International.

Gli Emirati Arabi Uniti, intanto, hanno attivato le loro difese aeree contro missili e droni provenienti dall'Iran, confermando che i rumori uditi in diverse parti del Paese erano dovuti all'intercettazione di missili balistici, missili da crociera e droni. Trump ha anche rivelato di aver incaricato il segretario di Stato Marco Rubio di trasmettere un messaggio al Papa, chiedendo di informarlo che l'Iran non può possedere un'arma nucleare e ricordandogli che Teheran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti.

Il Pontefice, durante l'incontro con Rubio, ha donato al segretario di Stato una penna di legno d'ulivo, simbolo della pace, mentre Rubio ha regalato al Papa un pallone da football in cristallo. Trump, durante una visita a sorpresa al Lincoln Memorial Reflecting Pool, ha ribadito che il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, ma ha avvertito che in futuro gli Stati Uniti colpiranno con maggiore forza se l'Iran non firmerà un accordo in fretta





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