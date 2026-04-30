Tensioni Usa-Iran: Trump respinge l’offerta di riaprire lo Stretto di Hormuz, Mosca avverte contro un’operazione di terra

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a salire, con Trump che respinge l’offerta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz e Mosca che avverte contro un’operazione di terra in Iran. Il blocco navale statunitense e le minacce di attacchi aerei alimentano il rischio di un conflitto aperto, con conseguenze globali su energia e mercati.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a salire, con nuove minacce e azioni reciproche che alimentano il rischio di un conflitto aperto. Il presidente degli Stati Uniti , Donald Trump, ha respinto l’offerta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz, sostenendo che il blocco navale è la sua principale leva negoziale.

In un’intervista ad Axios, Trump ha dichiarato che il blocco è più efficace dei bombardamenti e che non intende toglierlo finché l’Iran non accetterà un accordo sul programma nucleare.

"Vogliono un accordo. Non vogliono che io mantenga il blocco. Io non voglio toglierlo perché non voglio che abbiano un’arma nucleare", ha aggiunto. Intanto, il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, ha rivendicato la massima pressione economica su Teheran, mentre lo Stretto di Hormuz rimane un snodo cruciale per il traffico marittimo.

Tokyo ha segnalato il passaggio in sicurezza di una propria nave, ma la situazione resta tesa. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avvertito che le conseguenze del conflitto peseranno su energia e mercati per mesi, se non anni. Nel frattempo, il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha dichiarato che un’eventuale operazione di terra in Iran sarebbe inaccettabile e pericolosa, dopo una telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump.

"Il presidente russo ha richiamato l’attenzione sulle inevitabili e gravissime conseguenze non solo per l’Iran e i suoi vicini, ma anche per l’intera comunità internazionale, se gli Stati Uniti e Israele dovessero ricorrere nuovamente ad azioni violente", ha affermato Ushakov. Secondo quanto riportato da Axios, il Centcom ha preparato un piano per un’ondata di attacchi brevi e potenti contro l’Iran, nella speranza di sbloccare lo stallo nei negoziati.

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Ghalibaf, ha accusato Trump di voler piegare l’Iran attraverso pressioni economiche e divisioni interne. In un messaggio audio, Ghalibaf ha delineato la nuova fase della strategia dei nemici contro la Repubblica islamica, citando tentativi falliti di annientare il regime e fomentare disordini interni.

Il controllore del dipartimento della Difesa statunitense, Jay Hurst, ha rivelato che la guerra in Iran è costata finora 25 miliardi di dollari, in gran parte a causa delle decine di migliaia di bombe e missili utilizzati. È la prima volta che il Pentagono fornisce una stima dei costi dell’operazione militare "Epic Fury".

Il capo dell’agenzia nucleare dell’Onu, Rafael Grossi, ha dichiarato che la maggior parte dell’uranio altamente arricchito dell’Iran è probabilmente ancora nel complesso nucleare di Isfahan, che è stato bombardato da attacchi aerei lo scorso anno e ha subito attacchi meno intensi nella guerra Usa-Israele di quest’anno. Grossi ha spiegato che l’Aiea dispone di immagini satellitari che mostrano gli effetti degli ultimi attacchi aerei di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e che continua a ricevere informazioni.

Le ispezioni dell’Aiea a Isfahan sono terminate quando Israele ha lanciato una guerra di 12 giorni che ha visto gli Stati Uniti bombardare tre siti nucleari iraniani. Il vice comandante per gli Affari politici dei Pasdaran, Mohammad Akbarzadeh, ha dichiarato che se gli Stati Uniti attaccassero nuovamente l’Iran, la Marina dei Guardiani della Rivoluzione metterebbe in campo nuove strategie, anche nella localizzazione intelligente dei bersagli, e ridurrebbe in cenere le navi da guerra statunitensi.

"L’Iran farà leva anche sugli altri suoi strumenti di potere di cui dispone, attivandoli sui vari fronti della resistenza", ha aggiunto Akbarzadeh. Secondo quanto riportato dal canale televisivo statale Press TV, l’Iran potrebbe presto intraprendere azioni militari concrete e senza precedenti in risposta al blocco navale statunitense dei porti iraniani. Una fonte di sicurezza di alto livello ha affermato che la mancata azione dell’Iran contro il blocco è stata un tentativo di dare una possibilità alla diplomazia





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