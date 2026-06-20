Tensioni USA-Italia: il fastidio nell'amministrazione americana per gli attacchi di Trump contro Meloni

Analisi delle reazioni riservate dell'amministrazione statunitense ai duri attacchi di Trump contro la premier Meloni, tra fastidio diplomatico e la consapevolezza della solidità dell'alleanza bilaterale nonostante le polemiche.

Nell'amministrazione americana c'è fastidio, dietro le quinte, per questi attacchi. Tuttavia, pubblicamente, rimangono cucite le bocche nella West Wing. Nonostante il canale attualmente aperto tra i due paesi per cercare di stemperare la tensione, il nuovo post su Truth Social di Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni ha gettato nuova benzina sul fuoco, dimostrando che gli sforzi diplomatici in corso non hanno sortito grande effetto sul presidente.

Dietro le quinte dell'amministrazione, tuttavia, c'è fastidio per questa alta tensione, che mette in difficoltà la relazione bilaterale, sebbene quasi nessuno abbia commentato pubblicamente, come accade sempre, le parole del Commander-in-Chief. Nella West Wing - fra chi ha accesso quotidianamente al leader americano - le bocche rimangono cucite perché, in fondo, Trump è il miglior portavoce di sé stesso.

Più fonti politiche e diplomatiche, preferendo rimanere anonime, raccontano che nell'Amministrazione americana vi è un'assenza di compattezza, che si può riassumere così: i funzionari sono con il presidente, che dice e fa quello che vuole. Ma loro non sono Trump.

Il repubblicano, in particolare, se la sarebbe legata al dito per la questione della guerra in Iran e il rifiuto degli europei di aiutarlo, incluso il no di Meloni, che vedeva come l'alleato più vicino - sia per ideologia che per carattere - per poter far breccia all'interno della Nato con le sue richieste. Il fatto che il rifiuto di far usare la base di Sigonella sia stato una questione burocratica e non una presa di posizione, come quella del governo spagnolo, poco importa al presidente, la relazione è ormai deteriorata.

Trump ha dimostrato in più occasioni di voler privilegiare i rapporti personali al di sopra di qualsiasi accordo tra stati. Sembra evidente che si sia sentito in un certo senso tradito dalla decisione di Meloni di rispettare le pratiche bilaterali da sempre attuate tra Stati Uniti e Italia sull'uso delle basi italiane - dice all'Adnkronos Davide Mamone, giornalista del Financial Times - C'è ora da capire come reagirà il presidente americano nel leggere la risposta diretta, a tono e in inglese, sui social, della premier italiana: in genere i leader dei Paesi con cui lui è in polemica tendono a non rispondere nel modo in cui Meloni ha fatto oggi.

Allo stesso tempo, nessuno è stupito a Washington dagli attacchi di Trump; non è una novità la sua strategia comunicativa di deridere, insultare, minacciare. Alcuni diplomatici europei a Washington, già avvezzi a reagire alle esternazioni di Trump contro i loro capi di governo, sostengono che le parole siano una cosa, le azioni e le politiche un'altra. E per ora sono solo affermazioni, quelle del tycoon.

È troppo presto per dire se la strategia pagherà, ma la storia recente e passata ci ricordano due cose. Uno, l'alleanza tra gli Stati Uniti e l'Italia rimane tra le più solide nonostante le scaramucce di queste settimane e credo sia profonda con qualsiasi amministrazione - commenta Mamone - Secondo, non dimentichiamoci di quanto veloci le cose possano cambiare sotto l'amministrazione Trump: vi ricordate cosa dicevamo dopo il famigerato incontro Trump-Vance-Zelensky allo Studio Ovale l'anno scorso?.

La confusione resta, l'incertezza pure, visto che le parole di Trump spiazzano sempre. Tuttavia, nella capitale americana nessuno parla di relazioni bilaterali intaccate. Per ora





Adnkronos / 🏆 8. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Meloni USA-Italia Diplomazia Relazioni Bilaterali Truth Social Sigonella Nato Amministrazione Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump all'attacco di Meloni, Tajani annulla visita negli Usa: cosa succedeSolidarietà bipartisan dalla politica italiana alla premier

Read more »

Lahton 'implorante' Trump sulla Meloni e l'annullamento della visita in UsaIn una breve intervista concessa a un giornalista de L'aria che tira, il tycoon si è preso gioco della premier Giuseppe Conte, affermando che durante il G7 Meloni l'aveva implorato di scattarsi una foto insieme. Meloni ha smentito questa ricostruzione, sostenendo di aver unito a Trump solo la cortesia di una persona in visita no. Poco dopo, il ministro degli Esteri, Luigi Tajani, ha annunciato di aver annullato la sua visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno in segno di protesta per le parole offensive pronunciate da Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni. L'allibito del tycoon ha scatenato l'ala vittimista della destra, mentre gli alleati di governo e la centrosinistra la difendono, accusando gli avversari politici di non solidarizzare con Meloni e di approfittare della situazione per attaccare la sua politica estera

Read more »

Tensioni tra Italia e USA dopo le dichiarazioni di Trump su MeloniDopo le dichiarazioni di Donald Trump secondo cui Giorgia Meloni lo avrebbe implorato per una foto, la tensione tra Washington e Roma si riaccende. Palazzo Chigi diffonde l'immagine del colloquio tra i due leader al G7 2026: il giornalista Ilario Lombardo spiega che si tratta di una lezione di comunicazione politica. Alan Friedman esprime solidarietà a Meloni e approva la cancellazione dell'incontro tra Tajani e Rubio. La premier pubblica un video per gli studenti di maturità 2026 e commenta il caso Vannacci, accusandolo di indisponibilità verso il centrodestra.

Read more »

Trump shock su Meloni, tra Italia e Usa ora è rottura totaleIl presidente americano in una telefonata con l'Aria che tira su La7: ''Mi ha implorato per una foto'. La replica: 'Falso, sono allibita'. La vicinanza alla premier di Mattarella. Tajani annulla la visita negli Usa GUARDA IL VIDEO (ANSA)

Read more »