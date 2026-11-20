L'amministrazione Trump ha suggerito alla Guyana di cedere parte del territorio del Essequibo al Venezuela, scatenando una crisi diplomatica e confermando i legami tra Washington e Caracas.

L'amministrazione del presidente Donald Trump ha sollevato una profonda crisi diplomatica tra gli Stati Uniti e la Guyana dopo che un funzionario statunitense ha suggerito al governo di Georgetown di considerare la cessione di una parte del suo territorio al Venezuela confinante. Questa proposta inaspettata ha scioccato i funzionari del piccolo stato produttore di petrolio, costringendo Washington a rassicurare immediatamente i loro omologhi che la politica americana riguardo ai confini tra i due paesi non era cambiata. L'episodio riguarda la regione del Essequibo, un'area vasta che comprende i due terzi occidentali della Guyana e che è ricca di risorse naturali preziose come oro, diamanti e bauxite, oltre a riserve petrolifere significative.

I dettagli della proposta di cessione territoriale

Jeremy Lewin, il responsabile delle politiche del Dipartimento di Stato, ha affrontato la questione durante un incontro avvenuto a Washington nel mese di settembre con il Segretario agli Esteri guyanese Robert Persaud. Secondo tre persone a conoscenza della vicenda, Lewin, un nome prominente nell'amministrazione Trump che ha lasciato il Dipartimento di Stato alla fine di ottobre, ha esposto la possibilità che il Venezuela ottenesse il controllo parziale della regione del Essequibo. Questa offerta ha sorpreso ufficialmente i diplomati guyanesi, che hanno ribadito più volte come lo status del Essequibo non sia negoziabile e rimanga saldamente sotto la giurisdizione di Georgetown.

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Le giustificazioni e il ruolo della Casa Bianca

Jeremy Lewin ha dichiarato in un'intervista a Reuters che le conversazioni con le parti in conflitto sono state avviate dopo che la presidentessa ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha inviato una lettera a maggio al presidente Donald Trump. Nella missiva, Rodriguez chiedeva la mediazione degli Stati Uniti per facilitare un dialogo diretto con la Guyana sullo status del territorio controverso. Durante un successivo incontro tenutosi a Caracas nel mese di luglio, Rodriguez ha portato nuovamente l'argomento alla sua attenzione. Lewin ha sottolineato che queste discussioni sono state interamente dirette e autorizzate dalla Casa Bianca, evidenziando l'importanza strategica che l'amministrazione statunitense attribuisce a questa mediazione.

La reazione della Guyana e la posizione americana

La notizia ha lasciato increduli i funzionari di Guyana, il cui governo non ha risposto a numerose richieste di commento nei giorni successivi alla rivelazione. Tuttavia, dopo la pubblicazione della cronaca, il Ministero degli Esteri guyanese ha diffuso una dichiarazione sui social media. Robert Persaud ha chiarito che la controversia è stata discussa con i funzionari del Dipartimento di Stato a settembre, ma che l'attenzione era concentrata esclusivamente sul processo della Corte Internazionale di Giustizia. Il ministero ha ricevuto rassicurazioni dal governo degli Stati Uniti sul fatto che nulla fosse cambiato rispetto alla posizione precedente, definendo la proposta come un'ipotesi esterna non allineata con la politica ufficiale di Washington.

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Il contesto geopolitico e le nuove alleanze

Questo episodio evidenzia i stretti legami che si stanno consolidando tra l'amministrazione Trump e il governo di Delcy Rodriguez. Le relazioni tra Washington e Caracas sono migliorate drasticamente dopo che un'operazione del governo degli Stati Uniti ha portato all'arresto dell'ex presidente Nicolas Maduro a gennaio. L'ex leader venezuelano era stato catturato in un'operazione sorpresa, segnando un punto di svolta nelle relazioni bilaterali. Di conseguenza, il governo venezuelano si è aperto a una maggiore partecipazione statunitense negli affari interni, creando un nuovo scenario diplomatico che ha sorpreso gli alleati tradizionali degli Stati Uniti nella regione.

Prossimi passi e conseguenze regionali

Le conseguenze di queste mosse diplomatiche si stanno già manifestando sul piano militare e strategico. Il mercoledì successivo all'arresto di Maduro, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, si è recato a Caracas e si è incontrato con Delcy Rodriguez. Durante l'incontro, le due parti hanno firmato un accordo per potenziare la cooperazione militare tra le nazioni, un gesto simbolico ma significativo di avvicinamento. Nel frattempo, il Venezuela ha mantenuto una posizione inflessibile, con Rodriguez che ha riaffermato il rifiuto di riconoscere l'arbitrato del 1899 e la non competenza della Corte Internazionale di Giustizia per risolvere la disputa centenaria sul Essequibo.