Due uomini arrestati a Castegnato per tentata rapina dopo aver ingannati pensionati fingendosi agenti. Il terzo complice è ancora latitante.

Si è consumata una dinamica violenta e inspiegabile nel pomeriggio di sabato 21 novembre a Castegnato, in provincia di Brescia, dove la fantasia criminale di due individui si è scontrata con la prontezza dei Carabinieri e la resistenza di una coppia di pensionati. I due malviventi, rispettivamente di 22 e 27 anni e residenti nella provincia di Monza e Brianza, erano già noti alle forze dell'ordine per precedenti comportamenti illeciti, ma hanno tentato di passare inosservati indossando un travestimento istituzionale particolarmente audace e pericoloso. La loro intenzione era quella di penetrare in un'abitazione privata utilizzando l'autorità percepita degli agenti della Polizia di Stato come copertura per commettere un furto, sottovalutando completamente il fattore sorpresa e la reazione immediata della vittima.

Il Trucco Degli Finti Agenti e la Reazione

I due soggetti si sono presentati alla porta della residenza fingendosi agenti della Polizia di Stato, una tattica psicologica studiata per indurre le vittime a spalancare le porte e ad abbassare le difese, sfruttando la fiducia che il cittadino medio ripone nelle istituzioni. Questa menzosa identità ha permesso loro di ingannare la coppia di pensionati, che ha creduto alla loro autenticità e li ha lasciati entrare nell'abitazione, creando la situazione ideale per la loro impresa criminale. Tuttavia, il piano si è rivelato un fallimento clamoroso nel momento in cui i ladri stavano per allontanarsi dalla scena del crimine con la refurtiva, poiché il capofamiglia ha improvvisamente compreso di essere stato vittima di una truffa sofisticata ma palesmente falsa.

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Aggressione e Inseguimento in Via Pubblica

La scoperta del inganno ha scatenato una reazione impulsiva ma decisa da parte del pensionato, che si è lanciato all'immediato inseguimento dei malviventi mentre questi cercavano di dileguarsi con il frutto del furto. Durante la fuga, uno dei due attentatori, nel disperato tentativo di liberarsi dall'inseguimento e garantire la propria evasione, ha aggredito violentemente il proprietario di casa, scaraventandolo a terra con forza bruta. Questa aggressione ha trasformato un semplice tentativo di furto in un episodio di violenza fisica, mettendo a rischio l'incolumità fisica dell'uomo anziano e dimostrando la crescente pericolosità di questi individui quando le loro strategie iniziano a vacillare.

L'Intervento dei Carabinieri e l'Identificazione

L'arresto dei due presunti autori materiali è stato reso possibile dal caso e dalla vigilanza dei Carabinieri del Radiomobile di Chiari, che si trovavano nelle vicinanze proprio mentre la coppia di pensionati cercava di fermare i ladri. I militari stavano effettivamente conducendo un'operazione di sorveglianza e inseguimento autonoma, poiché era giunta loro la segnalazione di un'auto a noleggio risultata rubata, avvistata nel centro abitato di Castegnato. La coincidenza dei due eventi ha consentito ai colleghi della sezione operativa di Brescia di intercettare i fuggitivi, interrompendo la loro fuga e procedendo all'arresto in flagranza di reato dei due complici, isolando tempestivamente la minaccia dalla comunità locale.

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Le Condizioni della Vittima e lo Stato dell'Accusa

Il pensionato, rimasto ferito nella caduta violenta subita durante l'aggressione, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 che si è precipitato sul luogo dell'accaduto. Il medico del soccorso sanitario ha valutato le lesioni e ha disposto il trasporto in codice verde all'Istituto clinico Sant'Anna di Brescia, dove l'uomo è stato sottoposto alle opportune visite mediche per monitorare il suo stato di salute. Fortunatamente, le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione per il momento, evitando interventi chirurgici o ricoveri di lunga durata, ma il trauma psicologico e fisico rimane un elemento centrale delle accuse che i due arrestati devono affrontare davanti all'autorità giudiziaria.

L'Operatività Giudiziaria e la Ricerca del Terzo Complice

I due giovani, trasferiti nel carcere di Brescia, devono rispondere in concorso delle accuse di tentata truffa aggravata e tentata rapina aggravata, reati che riflettono la duplice natura della loro azione criminosa che ha combinato l'inganno con la violenza. Le indagini da parte delle forze dell'ordine proseguono con fermezza per identificare e rintracciare il terzo complice, che è riuscito a dileguarsi dalla scena prima dell'arrivo dei militari e che costituisce l'ultimo tassello mancante per la ricostruzione completa della cellula criminale organizzata per questo episodio. L'identità del fuggitivo è ancora sconosciuta, ma le autorità stanno mettendo in campo tutte le risorse disponibili per completare l'arresto e portare a compimento l'azione penale contro tutti gli coinvolti in questa audace e violenta operazione.