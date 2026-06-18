Tentativo di suicidio per la madre dell'indagato nel caso Squillace: ricoverata dopo convocazione dai carabinieri

Daniela Ferrari, madre del principale indagato per l'omicidio di Squillace, ha tentato il suicidio assumendo farmaci tranquillanti dopo essere stata convocata come testimone a Milano. Gli avvocati confermano il gesto, motivato dalla paura di divulgazione di dati sensibili e dagli insulti sui social. La donna, già colpita da un precedente malore legato alle indagini, è ancora ricoverata.

Il tentativo di suicidio di Daniela Ferrari , madre dell'indagato nell'inchiesta per l'omicidio di Squillace, è stato confermato dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Catalliotti, autorizzati dalla famiglia a rilasciare dichiarazioni.

La scelta, secondo i legali, sarebbe stata dettata dalla paura che altri possano ottenere dati medici sensibili e dalla volontà di porre fine agli insulti persistenti sui social media. La donna, 66enne, è stata soccorsa da un'ambulanza e ricoverata d'urgenza per un eccesso di assunzione di farmaci tranquillanti. I difensori hanno invitato ad abbassare i toni, sottolineando che la madre dell'indagato è estranea al processo, essendo solo una testimone, e sperano che possa recuperare la tranquillità necessaria.

Al momento non è chiaro quando potrà essere dimessa, poiché sono ancora in corso tutti gli accertamenti medici del caso. L'episodio è avvenuto il 28 aprile 2025, dopo che Daniela Ferrari aveva accusato un malore presso il comando provinciale dei carabinieri di Milano, dove era stata convocata per essere ascoltata come testimone nella nuova inchiesta a carico del figlio. A lui si profila una richiesta di processo per omicidio volontario aggravato da crudeltà e motivi abietti.

L'audizione riguardava specificamente la nota vicenda dello scontrino del parcheggio di Vigevano, che gli inquirenti ritengono un falso alibi costruito dalla donna e dal marito per proteggere il figlio. Per la madre di Sempio non è il primo problema di salute legato alle indagini: già nel ottobre 2024 era stata ricoverata in ospediale dopo essere stata sentita come testimone anche nel filone bresciano per corruzione in atti giudiziari, che coinvolge il marito.

La vicenda evidenzia le tensioni psicologiche e mediatiche che possono colpire i familiari di persone coinvolte in procedimenti penali di rilievo. Gli avvocati hanno espresso preoccupazione non solo per le condizioni di salute della loro assistita, ma anche per la diffusione di informazioni riservate e per l'ostilità manifestata sui social network.

Hanno pertanto sollecitato un atteggiamento più rispettoso da parte dell'opinione pubblica e degli organi di informazione, ricordando che Daniela Ferrari non è indagata ma solo testimone in una fase procedurale ancora iniziale. La necessità di salvaguardare la privacy e il benessere psicologico delle persone chiamate a deporre, specialmente se anziane, emerge con forza da questo episodio, che ha richiesto un intervento medico d'urgenza.

Resta da vedere se le autorità competenti adotteranno misure per proteggere la donna da eventuali ulteriori pressioni o da campagne di odio online, mentre i medici valutano le condizioni per una possibile dimissione in sicurezza





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