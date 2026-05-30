Tentato femminicidio a Misterbianco, donna in gravi condizioni. Emerge il quadro allarmante della violenza di genere in Sicilia e in Italia

Un uomo di 53 anni ha gravemente ferito la moglie a Misterbianco, nel catanese. La vittima è ricoverata in pericolo di vita. L'arresto per tentato femminicidio riporta l'attenzione sui dati inquietanti della violenza domestica: la Sicilia è tra le regioni più colpite, con oltre 1400 attivazioni del codice rosso nel 2025. A livello nazionale, quasi tutti i femminicidi avvengono tra persone conosciute, spesso ex partner o familiari, e la casa rimane il luogo più pericoloso per le donne. Il 70% dei casi è preceduto da segnali di maltrattamento. I numeri del 2026 mostrano già 39 tentati femminicidi documentati, con vittime da 14 a 86 anni. Il 45,5% delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza non è economicamente autonoma, ostacolando la fuoriuscita dalla violenza. Attivo il numero 1522, gratuito 24 ore su 24.

La notte tra il 29 e il 30 maggio, la frazione di Belsito, nel comune di Misterbianco vicino a Catania , è stata teatro di un drammatico episodio di violenza domestica .

Un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie, 49enne, durante una lite, causandole lesioni gravissime. I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente, hanno trasportato la donna in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è ricoverata con prognosi riservata; la sua vita rimane a rischio. L'aggressore è stato arrestato sul posto dai carabinieri di Misterbianco con l'accusa di tentato femminicidio e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e verificare eventuali precedenti di violenza nella coppia, fattore presente nella maggioranza di questi casi





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