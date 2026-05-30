Tentato femminicidio a Misterbianco: marito arrestato dopo aver picchiato la moglie

Un grave episodio di violenza domestica è avvenuto a Misterbianco, in provincia di Catania, dove un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 anni durante una lite. La donna è stata colpita alla testa e versa in gravi condizioni in ospedale, mentre il marito è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.

Una lite tra le mura domestiche, degenerata in una brutale aggressione. Un uomo di 53 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio dopo un violento attacco nei confronti della moglie, una donna di 49 anni, rimasta gravemente ferita e al momento ricoverata in ospedale.

È successo nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio, nella frazione Belsito di Misterbianco, in provincia di Catania, all'interno dell'abitazione della coppia. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata picchiata e colpita violentemente alla testa, al culmine di un litigio molto acceso. La 49enne, soccorsa dai sanitari, è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro dove è ricoverata con la prognosi riservata.

Oltre all'ambulanza del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Misterbianco e del nucleo radiomobile, che hanno bloccato e arrestato il marito per tentato femminicidio. I militari hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto e chiarire i motivi che hanno portato alla lite e poi alla violenta aggressione





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