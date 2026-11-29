Tragedia a Marina di Montemarciano: una madre è stata arrestata per tentato omicidio della figlia di 8 anni. La bambina è in gravi condizioni al Salesi di Ancona dopo un aggesso con cordicella.

È in stato di shock e ha già confessato i fatti, pronunciando frasi sconnesse: una madre di 39 anni è stata arrestata dai carabinieri di Marina di Montemarciano con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio, di una violenza inaudita, ha avuto luogo sabato 28 novembre intorno alle 18, nel Comune di Montemarciano, in provincia di Ancona. La donna è stata trattenuta e successivamente trasferita in carcere a Pesaro, mentre la sua piccololetta, di 8 anni, è ricoverata d'urgenza presso l'ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

Dinamica dell'aggressione domestica

Il dramma si è consumato all'interno della cameretta della bambina, luogo apparentemente sicuro e protetto. La madre ha tentato di strangolare la figlialetta servendosi di una cordicella di caucciù. L'atto criminoso è stato scoperto casualmente dal padre, che stava attendendo in auto l'arrivo della moglie e della bambina per recarsi insieme al cinema, come da programma familiare. La mancata uscita ha permesso di evitare una strage domestica, rivelando una scena di orrore.

Also read Elettra Lamborghini: tentato furto clinica Milano, denuncia alla polizia

Scoperta terribile da parte del padre

Il padre ha dato l'allarme dopo essersi accorto che la moglie e la figlia non raggiungevano l'auto. Rientrato in casa, ha trovato una scena da incubo: la bimba riversa a terra in fin di vita e la madre in uno stato catatonico, poco distante, in stato di shock profondo. La rapidità di intervento è stata cruciale. Il padre ha immediatamente chiamato i soccorsi, attivando una catena di aiuto che ha permesso di porre le prime manovre di rianimazione sul posto prima del trasporto urgente in struttura ospedaliera.

Condizioni cliniche e prove materiale

La prognosi per l'ottenne è riservata, a conferma della gravità delle lesioni riportate. La bambina è stata portata al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Salesi di Ancona, dove il personale sanitario la monitora con estrema attenzione. Le indagini hanno portato all'esame di una prova chiave: una collanina di caucciù trovata sul pavimento dal padre, che è stata subito consegnata agli inquirenti. I segni ritrovati sul collo della vittima sono compatibili con gli utilizzi subiti da tale oggetto, rafforzando l'ipotesi del tentato omicidio.

Advertisement

Arresto e dichiarazioni alla giustizia

La donna, una volta stabilizzata e resa consapevole della sua situazione legale, ha fornito ai Carabinieri le prime parziali ammissioni sull'accaduto. Le sue dichiarazioni, sebbene pronunciate con frammentarietà e confusione mentale, hanno contribuito a delineare i contorni dell'episodio. Le autorità giudiziarie hanno avviato le necessarie procedure per il trasferimento in istituto penitenziario, mantenendo un alto profilo di sicurezza per evitare fughe o tentativi di autolesionismo.

Proseguimento delle indagini giudiziarie

Gli accertamenti sono attualmente al massimo livello di intensità per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Le forze dell'ordine stanno analizzando ogni singolo elemento per escludere variazioni della versione raccontata dalla madre e per verificare eventuali fattori scatenanti o precedenti familiari non emersi nelle prime fasi. La giustizia italiana sta agendo con la massima celerità per garantire la tutela della vittima minore e l'applicazione della legge nei confronti della indagata.