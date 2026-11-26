Il prof. Luigi Marino espone l'efficacia di siero autologo e plasma ricco di piastrine per l'occhio secco moderato-grave, superando la lubrificazione standard.

Le forme moderate o gravi di occhio secco richiedono spesso approcci terapeutici che vadano oltre la semplice lubrificazione della superficie oculare. Quando la terapia convenzionale non riesce a placare la sofferenza dell'epitelio corneale, si rende necessario l'impiego di colliri ottenuti da componenti del sangue. Il professor Luigi Marino, presidente della International Dry Eye Academy e direttore dell'Istituto Europeo Occhio Secco, ha chiarito come siero autologo e plasma ricco di piastrine rappresentino soluzioni biologiche valide in questi contesti clinici complessi.

Evidenze Scientifiche e Protocolli Terapeutici

Il rapporto internazionale classifica siero autologo e plasma ricco di piastrine tra i sostituti lacrimali biologici, inserendoli in una strategia terapeutica guidata dalle cause specifiche della malattia. Una metanalisi basata su cinque studi randomizzati con novantadue partecipanti ha evidenziato che il trattamento può apportare un possibile sollievo dei sintomi dopo sole due settimane di applicazione. Sebbene i dati disponibili non siano ancora sufficienti per stabilire con precisione l'entità e la durata definitiva del beneficio, questi preparati offrono una prospettiva terapeutica che supera la semplice lubrificazione, aprendo la strada a trattamenti sempre più personalizzati e mirati.

Also read Jensen Nvidia: terapia, Insider Trading e Trump

Differenze Composizionali e Meccanismi d'Azione

I colliri derivati dal sangue contengono fattori di crescita e mediatori bioattivi essenziali per il mantenimento e la riparazione dell'epitelio, lo strato cellulare che riveste la superficie della cornea. La composizione di questi preparati varia significativamente a seconda dell'origine del materiale biologico e del metodo di preparazione utilizzato. Il siero autologo, in particolare, è la frazione liquida che si separa dopo la coagulazione del sangue del paziente e contiene sostanze presenti anche nel film lacrimale naturale. Il suo impiego si configura come particolarmente interessante quando il deficit lacrimale si accompagna a una sofferenza epiteliale persistente e le terapie già impostate hanno fornito un beneficio insufficiente.

Dati Clinici e Miglioramenti Soglia

Rispetto alle lacrime artificiali, la metanalisi ha evidenziato risultati concreti e misurabili. È stata rilevata una riduzione media di circa dieci punto cinque punti del punteggio OSDI, un questionario utilizzato per valutare l'impatto dei sintomi dell'occhio secco sulle attività quotidiane. Parallelamente, è stato osservato un aumento di circa due punto otto secondi del tempo di rottura del film lacrimale, indicatore fondamentale della sua stabilità. Si è registrato inoltre un miglioramento della colorazione corneale con fluoresceina per evidenzare le alterazioni dell'epitelio e un miglioramento dei risultati del test di Schirmer, che misura la bagnatura della striscia di carta durante l'esame oculistico.

Advertisement

Valutazione Sintomatica e Integrità Corneale

La valutazione clinica richiede un'attenzione particolare alla discrepanza tra sintomi riferiti e segni oggettivi. Un paziente può riferire meno bruciore mentre la cornea continua a mostrare segni di sofferenza, mentre un altro può presentare un miglioramento dell'epitelio corneale ma continuare a lamentare fotofobia e visione fluttuante. Il sollievo avvertito dal paziente, la stabilità del film lacrimale e l'integrità dell'epitelio corneale sono elementi che possono migliorare contemporaneamente ma che spesso seguono percorsi differenti. È quindi fondamentale valutare sia i sintomi riferiti dal paziente sia i risultati degli esami oculistici per indirizzare la scelta terapeutica corretta.

Prospettive Future e Limitazioni Attuali

Il professor Luigi Marino, esperto internazionale con oltre duecentosette pubblicazioni scientifiche, sottolinea che i risultati devono essere interpretati tenendo conto delle differenze tra i pazienti studiati e dei protocolli di preparazione dei colliri. È necessario considerare anche i limiti dei dati disponibili sugli eventi avversi. L'interpretazione corretta degli studi scientifici e l'applicazione dei risultati al singolo paziente richiedono competenza specialistica. La ricerca continua a evolversi per offrire soluzioni sempre più efficaci e sicure per i pazienti affetti da patologie della superficie oculare grave.