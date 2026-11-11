Teresita Padilla riabbraccia i figli dopo le sottrazioni di Pinochet

Teresita Padella si riunisce a Tim Rolnick e Travis Murdoch grazie a Nos Buscamos, scoprendo la verità sulle 20.000 vittime del regime di Augusto Pinochet.

Terminata una separazione durata quasi quarant'anni, Teresita Padilla ha riabbracciato due dei suoi figli in Cile, segnando un momento cruciale nel lungo percorso di verità sulle adozioni forzate del passato regime. Il ricongiungimento si è svolto mercoledì a Santiago, riportando la madre nel paese dove i bambini erano nati e dove le forze dell'ordine militare avevano precedentemente strappato i piccoli dalle loro famiglie durante la dittatura. Questa storia rappresenta uno dei tanti capitoli di un'ingiustizia sistemica che ha colpito migliaia di cittadini cileni negli anni settanta e ottanta.

Le autorità cileni stimano che circa 20.000 bambini siano stati sottratti con la forza ai propri genitori dal governo militare guidato da Augusto Pinochet. L'amministrazione dittatoriale giustificava questa pratica affermando che le adozioni internazionali avrebbero ridotto la povertà infantile nel paese. La strategia era volta a separare i figli di oppositori politici o di famiglie vulnerabili dai loro genitori biologici, inserendoli poi in nuovi nuclei all'estero senza alcun controllo legale o etico.

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Tim Rolnick, di 41 anni, e Travis Murdoch, di 37 anni, hanno viaggiato dal Maryland fino in Cile per incontrare la loro madre biologica dopo decenni di separazione. Entrambi sono gemelli, sebbene Murdoch non abbia potuto partecipare con il suo fratello gemello identico a causa delle gravi lesioni subite in un incidente stradale avvenuto nel 2013. La loro presenza a Santiago ha segnato la chiusura di un capitolo doloroso per la famiglia Padilla, che ha attraversato lutti e speranze nel corso degli anni.

Un quarto figlio, il maggiore Alberto, era rimasto con Teresita in Cile e aveva guidato la ricerca dei fratelli separati. Purtroppo, Alberto è morto prima di poter incontrare i suoi fratelli minori, privando la famiglia di un membro chiave nella ricostruzione della storia comune. Teresita, ora 66 anni, ha ricordato il momento in cui ha perso i suoi figli quando era giovane e vulnerabile, descrivendo come le autorità le abbiano portato via prima Tim e successivamente i gemelli.

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Il ricongiungimento è stato reso possibile grazie al lavoro meticoloso dell'organizzazione Nos Buscamos, con sede a Santiago. Questa entità si avvale di test del DNA e di una accurata ricerca documentale per collegare le vittime della dittatura con i familiari dispersi. L'organizzazione ha aiutato i fratelli a elaborare il trauma del passato, fornendo spiegazioni chiare su come le adozioni fossero state in realtà forme di traffico di minori, confermando che quanto accaduto era reale e non una finzione.

Per Tim Rolnick, incontrare la madre biologica dopo tanti anni ha significato sollevare il velo sulla verità storica. L'esperienza ha permesso alla famiglia di elaborare collettivamente il lutto e le ingiustizie subite durante il regime di Pinochet, attivo dal 1973 al 1990. Questo caso specifico si inserisce in un ampio sforzo nazionale e internazionale per denunciare le violazioni dei diritti umani commesse in quel periodo, garantendo che le vittime non siano più dimenticate dal memoria collettiva.