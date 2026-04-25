Terna: Accordo per l'uscita anticipata dell'AD Giuseppina Di Foggia

Terna ha raggiunto un accordo con l'amministratore delegato Giuseppina Di Foggia per la cessazione anticipata del suo mandato nel 2026. La decisione è legata alla sua assenza dalle liste per il nuovo CDA e prevede un trattamento di fine mandato e una possibile rinuncia all'indennità integrativa in caso di nomina a presidente di Eni.

Terna ha comunicato ufficialmente la conclusione di un accordo con la sua amministratrice delegata e direttrice generale, Giuseppina Di Foggia , per la cessazione anticipata del suo mandato amministrativo e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale.

L'accordo entrerà in vigore il 5 maggio 2026. La decisione è maturata a seguito della constatazione che la Di Foggia non figura tra i candidati inclusi in alcuna lista per la composizione del prossimo consiglio di amministrazione. Questa notizia, già anticipata da Terna tramite un comunicato del 21 aprile, segna una svolta nella leadership dell'azienda, responsabile della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in Italia.

L'accordo prevede un trattamento di fine mandato per la carica di amministratore delegato pari a 108.750 euro lordi. Un aspetto significativo dell'accordo è legato alla possibile nomina della Di Foggia a presidente del consiglio di amministrazione di Eni. In tal caso, rinuncerebbe all'indennità integrativa di fine rapporto prevista per la posizione di direttrice generale, un importo precauzionalmente stimato e accantonato pari a 7.189.750 euro.

Questa clausola dimostra una pianificazione attenta e una volontà di allineare gli interessi della Di Foggia con quelli di Terna, considerando le sue potenziali future responsabilità in un'altra importante azienda energetica italiana. La decisione è stata formalizzata in conformità con le delibere prese dal consiglio di amministrazione di Terna il 24 aprile, con il supporto attivo dei comitati Remunerazione e Nomine e Operazioni con Parti Correlate.

Questo processo sottolinea la trasparenza e la correttezza con cui è stata gestita la transizione di leadership. Giuseppina Di Foggia è stata eletta amministratore esecutivo non indipendente dall'assemblea del 9 maggio 2023, nell'ambito della lista di maggioranza presentata da Cdp Reti, e il suo rapporto di lavoro dirigenziale con Terna è iniziato nella stessa data. Il suo mandato, sebbene interrotto anticipatamente, ha rappresentato un periodo di importanti sfide e opportunità per l'azienda, in un contesto energetico in rapida evoluzione.

La sua esperienza e competenza saranno presumibilmente messe a disposizione di Eni, qualora la sua nomina a presidente dovesse concretizzarsi. La gestione della rete elettrica nazionale è un compito cruciale per l'Italia, e la transizione verso fonti di energia rinnovabile richiede una leadership forte e visionaria. Terna, sotto la guida della Di Foggia, ha affrontato queste sfide con impegno e determinazione, contribuendo allo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile e resiliente.

In attesa dell'assemblea del 12 maggio 2026, il presidente Igor De Biasio assumerà temporaneamente le prerogative e i limiti precedentemente attribuiti all'amministratore delegato, garantendo la continuità operativa e strategica dell'azienda. Questa soluzione provvisoria permette a Terna di mantenere una leadership stabile durante il periodo di transizione, evitando interruzioni nelle attività e assicurando il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La nomina di un nuovo amministratore delegato sarà un processo cruciale per il futuro di Terna, e richiederà una valutazione accurata delle competenze e dell'esperienza dei candidati. Il nuovo leader dovrà essere in grado di affrontare le sfide del mercato energetico, promuovere l'innovazione tecnologica e garantire la sicurezza e l'affidabilità della rete elettrica nazionale. La collaborazione con il governo e le altre parti interessate sarà fondamentale per raggiungere questi obiettivi.

L'accordo con la Di Foggia rappresenta un esempio di gestione responsabile e trasparente delle risorse umane, e dimostra l'impegno di Terna a garantire una transizione di leadership fluida e senza intoppi. La società è pronta ad affrontare le sfide future con una nuova leadership e una visione chiara del suo ruolo nel sistema energetico italiano





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