Terna, accordo per l'uscita anticipata dell'AD Giuseppina Di Foggia

Terna e Giuseppina Di Foggia hanno raggiunto un accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione e di lavoro dirigenziale, con effetto dal 5 maggio 2026. La decisione è legata alla mancata inclusione della Di Foggia nelle liste per il prossimo cda. Igor De Biasio assumerà temporaneamente le funzioni di amministratore delegato.

Terna comunica ufficialmente la conclusione di un accordo con Giuseppina Di Foggia , amministratore delegato e direttore generale, per la cessazione anticipata del suo mandato e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale.

L'accordo entrerà in vigore il 5 maggio 2026. La decisione, già anticipata da un comunicato di Terna del 21 aprile scorso, è stata presa alla luce della constatazione che la Di Foggia non figura tra i candidati per la composizione del prossimo consiglio di amministrazione. Questo elemento, evidentemente, ha portato a una valutazione congiunta tra la dirigenza e la società, culminata nella stipula dell'accordo.

La transizione è stata gestita con attenzione, prevedendo specifiche clausole relative alla remunerazione e ai benefici di fine mandato. In particolare, Giuseppina Di Foggia percepirà un trattamento di fine mandato pari a 108.750 euro lordi per la carica di amministratore delegato.

Tuttavia, l'accordo prevede una rinuncia all'indennità integrativa di fine rapporto relativa alla posizione di direttore generale, subordinata alla sua eventuale nomina a presidente del consiglio di amministrazione di Eni. Tale rinuncia, se attuata, comporterebbe la rinuncia a un importo precedentemente stimato e accantonato pari a 7.189.750 euro. Questa clausola dimostra una volontà di flessibilità e di allineamento con possibili sviluppi futuri nella carriera professionale della Di Foggia.

L'accordo è stato formalizzato in linea con le delibere del consiglio di amministrazione di Terna, adottate il 24 aprile, con il supporto attivo dei comitati Remunerazione e Nomine e Operazioni con Parti Correlate. Questi comitati hanno svolto un ruolo cruciale nella negoziazione e nella valutazione delle implicazioni dell'accordo, garantendo la conformità alle normative vigenti e la tutela degli interessi della società.

La decisione di Giuseppina Di Foggia di lasciare la guida di Terna, sebbene consensuale, rappresenta un cambiamento significativo per l'azienda, che si trova ora a dover affrontare una fase di transizione. La sua elezione, avvenuta il 9 maggio 2023 nell'ambito della lista di maggioranza presentata da Cdp Reti, aveva segnato un momento di continuità e di stabilità per la società.

Durante il suo mandato, la Di Foggia ha contribuito a guidare Terna attraverso sfide importanti, come la transizione energetica e l'ammodernamento delle infrastrutture di rete. La sua esperienza e competenza saranno sicuramente preziose in eventuali future collaborazioni o incarichi. La società ha espresso gratitudine per il contributo fornito dalla Di Foggia durante il suo periodo alla guida di Terna, sottolineando il suo impegno e la sua dedizione al ruolo.

In attesa dell'assemblea del 12 maggio 2026, il presidente Igor De Biasio assumerà temporaneamente le prerogative e le responsabilità precedentemente attribuite all'amministratore delegato. Questa soluzione garantisce la continuità operativa e la stabilità nella gestione della società durante la fase di transizione. De Biasio, in qualità di presidente, sarà responsabile della supervisione delle attività aziendali e della guida strategica di Terna, assicurando che gli obiettivi a breve e lungo termine siano raggiunti.

La sua esperienza e conoscenza del settore energetico saranno fondamentali per affrontare le sfide future e per consolidare la posizione di Terna come operatore strategico nella gestione della rete elettrica nazionale. La decisione di affidare temporaneamente le funzioni di ad al presidente De Biasio è stata presa per minimizzare l'impatto del cambio di leadership e per garantire una transizione fluida e senza interruzioni.

Terna si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sviluppi futuri relativi alla nomina del nuovo amministratore delegato, assicurando la massima trasparenza e informazione a tutti gli stakeholder. La società ribadisce il suo impegno a perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo sostenibile, continuando a investire nell'innovazione e nell'ammodernamento delle infrastrutture di rete





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