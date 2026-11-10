Terna certifica circolarità UNI/TS 11820:2024 alla Cop31

Terna ottiene la certificazione UNI/TS 11820:2024 per la misurazione della circolarità. Questo traguardo si inserisce nelle priorità della presidenza turca alla Cop31 di Antalya.

La presidenza turca ha inserito ufficialmente l' economia circolare tra le priorità strategiche della sua Action agenda durante la Cop31 di Antalya. Questo movimento mira a coinvolgere direttamente il settore privato e la società civile per raggiungere un tasso di utilizzo circolare dei materiali almeno pari al 15% entro il 2035. L'obiettivo principale consiste nella ristrutturazione complessiva del sistema produttivo mondiale, con una forte enfasi sull'aumento drastico dell'efficienza operativa e sulla riduzione sistematica degli sprechi. Un messaggio chiaro, inviato principalmente alle grandi aziende, sottolinea che la transizione ecologica avanza quando sono le imprese a scommettere sulle nuove modalità di produzione.

La certificazione UNI/TS 11820:2024 di Terna

Terna ha ottenuto l'attestazione ufficiale del proprio livello di circolarità secondo la norma UNI/TS 11820:2024, intitolata Misurazione della circolarità. Questa norma tecnica rappresenta il principale riferimento nazionale per la valutazione delle performance di circolarità delle imprese italiane. La verifica è stata condotta in modo indipendente da IMQ, confermando che la misurazione è coerente con le sei categorie di indicatori previste dalla specifica norma tecnica. Il gestore della rete elettrica ha quindi validato il proprio impegno attraverso uno strumento misurabile e verificabile.

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Confronto con le rinnovabili e dati globali

Finora la transizione ha corso soprattutto sul fronte dell'energia, ma sull'economia circolare la spinta delle imprese appare più debole. Negli Stati Uniti, nonostante i rallentamenti amministrativi, le rinnovabili hanno raggiunto il 26% della produzione elettrica nel 2025, un dato storico con 40 gigawatt di nuovi impianti installati. Le proiezioni indicano un'ulteriore crescita per il 2026 e il 2027. Le imprese hanno compreso che l'energia pulita significa elettricità a basso costo, procedendo con una visione a lungo termine. Al contrario, il Circularity Gap Report di Circle Economy segnala che solo il 6,9% dei materiali che alimentano l'economia mondiale proviene da recupero e riciclo.

Costi economici e vulnerabilità dell'Italia

Il modello lineare attuale ha un costo elevato e impattante. L'edizione 2026 del rapporto stima che scarti, sprechi e beni che si deteriorano prima del tempo facciano perdere ogni anno 25.400 miliardi di euro. Questa cifra corrisponde a quasi un terzo del Pil mondiale, evidenziando l'urgenza di un cambiamento radicale. Il consumo mondiale di materia è passato da 30 a 106,6 miliardi di tonnellate tra il 1970 e il 2024, e punta a superare i 160 miliardi nel 2050. L'Italia è particolarmente esposta a queste dinamiche: il Paese dipende dall'estero per il 46,6% dei materiali, una quota più del doppio della media Ue.

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Metodologia di verifica e strategia aziendale

La misura di circolarità di Terna ha preso in considerazione la gestione degli asset di rete elettrica e del loro intero ciclo di vita. Sono stati analizzati anche la gestione energetica degli edifici, la gestione dei rifiuti, il recupero dei materiali, gli approvvigionamenti e il sistema di gestione ambientale. La valutazione include inoltre la formazione e la sensibilizzazione del personale, gli investimenti legati all'economia circolare, le partnership, le collaborazioni esterne e le iniziative di sostenibilità e governance. Per la società guidata da Pasqualino Monti, questa verifica è uno strumento a supporto della Roadmap strategica.

Orientamenti futuri per la transizione ecologica

Questa certificazione fa parte integrante del Piano di Sostenibilità e del Piano Industriale del gruppo Terna. Dalla conferenza di Antalya è difficile aspettarsi una roadmap vincolante sull'uscita completa dalle fonti fossili, ma la storia insegna che lo sviluppo può avere accelerazioni importanti. Se il mondo produttivo inizierà a muoversi parallelamente sulle due linee della transizione, rinnovabili ed economia circolare, si potrà attutire l'impatto della crisi climatica. Il prezzo da pagare per una transizione efficace richiede dati verificabili e un modello di business solido, lontano dalle semplice dichiarazioni di intenti.