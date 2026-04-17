Ternana, la certezza è la conclusione della stagione: concordato e futuro incerto

Nonostante la delicata situazione societaria, la Ternana disputerà regolarmente le ultime partite di campionato e i playoff grazie all'istanza di concordato preventivo presentata al Tribunale. Tuttavia, un'inadempienza federale potrebbe comportare una penalizzazione nella prossima stagione.

La Ternana concluderà la stagione calcistica. Questa è l'unica certezza che emerge al momento dalla complessa situazione societaria che sta interessando il club rossoverde. Un esito tutt'altro che scontato fino a pochi giorni fa, quando il timore di un epilogo prematuro rischiava seriamente di compromettere la regolarità del girone B di Serie C .

La parola chiave in questo scenario è stata l'istanza di ammissione al concordato preventivo, presentata dalla società alla sezione fallimentare del Tribunale di Terni. Il giudice ha fissato una data per l'udienza, un passaggio formale di grande importanza ma che, come sottolineato, non produrrà effetti immediati sulla stagione in corso. Anche nel caso in cui l'istanza venisse accolta dal tribunale, la procedura prevede un lasso di tempo fino a 180 giorni per emettere una sentenza definitiva. Questo significa, in termini pratici, che la Ternana, almeno nell'immediato futuro, conserva il proprio titolo sportivo. Di conseguenza, potrà portare a termine regolarmente il campionato, disputando le ultime due partite della regular season e, soprattutto, partecipando ai playoff. Questa notizia rappresenta un sospiro di sollievo per l'intero raggruppamento e garantisce la regolarità della competizione, evitando un precedente potenzialmente destabilizzante per l'intero sistema. Tuttavia, la situazione societaria rimane intrinsecamente delicata e apre scenari incerti per il futuro del club. Secondo quanto trapelato, infatti, la Ternana avrebbe mancato la scadenza federale fissata per il mese di aprile. Questa inadempienza porterà con ogni probabilità a una nuova e severa sanzione disciplinare. Una penalizzazione, qualora confermata, che verrebbe scontata nella prossima stagione agonistica, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla già precaria condizione del club. La dirigenza si trova ora ad affrontare la duplice sfida di gestire l'aspetto legale e finanziario, garantendo al contempo la continuità sportiva e preparando una strategia per il futuro, sia in caso di permanenza in Serie C sia in caso di retrocessione a causa di eventuali penalizzazioni. Il futuro del club dipenderà fortemente dalle decisioni che verranno prese nei prossimi mesi dal Tribunale e dalla capacità della dirigenza di ristrutturare le finanze e ripristinare la credibilità sportiva. La tifoseria, comprensibilmente preoccupata, attende con apprensione sviluppi futuri, sperando in una risoluzione che possa garantire stabilità e rilancio per la squadra rossoverde. La gestione di questa crisi rappresenta un banco di prova fondamentale per la dirigenza e per l'intero sistema calcistico che tutela i club professionistici





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