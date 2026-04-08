Ternana sconfitta, ma Fazio guarda ai playoff. Juventus Next Gen ai playoff.

La Ternana perde contro la Juventus Next Gen, ma il tecnico Fazio mantiene l'ottimismo sui playoff. Aggiornamenti su Benevento, Inter U23, Serie A in Australia, mercato e Nazionale.

La Ternana esce sconfitta nel recupero della 34ª giornata del campionato di Serie C , Girone B, contro la Juventus Next Gen . La partita, giocata da entrambe le squadre con impegno, vede la Ternana soccombere, nonostante un'ottima prestazione. Il tecnico della Ternana , Fazio, esprime rammarico per il risultato, sottolineando l'assenza di azioni pericolose da parte della Juventus e manifestando perplessità sulle decisioni arbitrali, senza entrare nello specifico.

Fazio afferma con convinzione che la sconfitta non sia meritata, evidenziando la reazione positiva dei suoi giocatori, che hanno lottato nonostante le difficoltà, incluse le scelte iniziali e le condizioni di alcuni giocatori. Il mister fa i complimenti ai suoi ragazzi, lodando il loro impegno e la volontà di ottenere la vittoria. Nonostante lo sforzo, il risultato non è stato raggiunto, e l'attenzione si concentra ora sul recupero delle forze in vista della prossima partita contro il Perugia, un incontro che si carica di significato da solo, secondo il tecnico. L'obiettivo principale, conferma Fazio, rimane quello di raggiungere i playoff e ottenere la miglior posizione possibile in classifica. Il mister ribadisce la fiducia nella squadra, che, nonostante le difficoltà, ha dimostrato di poter aspirare a risultati importanti. \Altri sviluppi riguardano il Benevento, che sembra ormai proiettato verso la Serie B, con l'ex giocatore Lucioni che elogia la scelta visionaria di Vigorito. L'Inter U23 vince contro il Trento nel recupero, consolidando la sua posizione, mentre il Vicenza, attraverso le parole di Stuckler, esprime soddisfazione per la possibilità di indossare la maglia, definendo la società fuori dal comune. In altri contesti, si parla di Serie A, con la Juventus, l'Inter, il Milan e il Palermo che parteciperanno a un evento in Australia, a Perth. Il commissario tecnico della Bosnia, Barbarez, esprime rispetto per la nazionale italiana, definendola una squadra seria che non ha sottovalutato. Il mondo del calcio è in fermento, con Gravina che propone riforme per i campionati e Abodi che commenta la proposta di Spalletti. Sono in corso discussioni sulla panchina della Nazionale, con diversi candidati in lizza, oltre a Conte. Si parla anche di mercato, con Di Marzio che commenta le possibili strategie di mercato delle squadre italiane, tra cui il Napoli, che potrebbe riscattare Alisson Santos e la Juventus, che sembra interessata a Tonali e Goretzka. \La Fiorentina, con Vanoli, commenta la stagione in campionato e l'imminente fase finale. Vengono affrontati anche temi come la mancanza di spazio per i giovani giocatori italiani nel panorama europeo e la delusione per la mancata qualificazione dell'Italia, con Donnarumma che esprime rammarico. Malagò è indicato come possibile futuro presidente della FIGC, con il sostegno di Goggia. Lucioni, inoltre, commenta l'importanza della partita tra Frosinone e Palermo per la corsa alla Serie A. Il Bari si prepara per la sfida contro il Monza, mentre la Carrarese, con Zuelli, esprime fiducia nella promozione in Serie B. La Sampdoria si concentra sulla sfida cruciale contro il Pescara. La Juventus Next Gen ottiene l'accesso ai playoff, con Brambilla che celebra il risultato ottenuto. In ambito femminile, l'Italia femminile è impegnata nella ricerca di un posto ai Mondiali, con l'attenzione rivolta alle prossime sfide. Infine, un gruppo selezionato di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, gestisce gli spazi pubblicitari per conto de Il Sole 24 Ore, come da informazioni di contatto





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