Ternana, via al progetto di rinascita: Bandecchi acquisisce l'Orvietana come primo passo

Acquisto dell'Orvietana da parte di Stefano Bandecchi, ex presidente della Ternana, come prima tappa di un piano in quattro fasi per rifondare il club calabrese. Il progetto prevede fusione con la Futsal Ternana, ingresso di investitori e formazione della squadra. Partecipazione al bando per il marchio storico.

Il calcio ternano è protagonista di un'operazione societaria complessa che segna il passo per la rinascita del club. L'ex presidente Stefano Bandecchi ha acquisito le quote dell' Orvietana , squadra attualmente iscritta a un campionato dilettantistico, come primo atto di un progetto articolato in quattro fasi.

L'obiettivo finale è quello di rifondare la Ternana Calcio, con l'intento di riportarla ai livelli che le furono propri prima del fallimento. Bandecchi ha delineato il percorso: dopo l'acquisto, seguirà la fusione con la Futsal Ternana, la ricerca di nuovi soci e investitori e, infine, la costruzione di una squadra competitiva. Il suo ruolo si concluderà entro la terza fase.

Parallelamente, la questione del marchio storico della Ternana, posto in vendita nell'ambito della procedura fallimentare, vedrà Bandecchi partecipare al bando in scadenza il 10 luglio. La fumata bianca notarile, sancita dalle dichiarazioni dell'ex proprietario Roberto Biagioli, suggella il passaggio di mano e la fine di un'epoca per l'Orvietana, che cederà il proprio titolo sportivo per assumere l'identità della nuova Ternana.

L'operazione, pertanto, non è solo un cambio di proprietà ma la base giuridico-sportiva per un nuovo progetto calcistico cittadino, che punta a coinvolgere la comunità e a rilanciare i colori rossoverdi





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