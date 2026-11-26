A Terni i carabinieri hanno trovato il corpo mummificato di una 79enne in via Rapisardi, e si indaga sui pagamenti della pensione.

A Terni i carabinieri hanno trovato la salma mummificata di una donna di 79 anni nell'appartamento di via Rapisardi, a pochi passi dal centro della città. Il corpo è stato scoperto martedì 24 novembre nell'abitazione dove la donna viveva con il figlio di 45 anni. L'intervento è scattato dopo la segnalazione dei vicini, che avevano notato un odore anomalo provenire dall'appartamento.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era morta da diverso tempo e il suo corpo giaceva sul letto della camera da letto in avanzato stato di decomposizione. Il caso sta facendo emergere sospetti legati alla gestione del decesso e alle somme versate dall'ente previdenziale dopo la morte.

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Scoperta del corpo nell'appartamento di via Rapisardi

Il corpo della donna è stato rinvenuto nel primo piano di una palazzina di via Rapisardi, in un'abitazione dove la 79enne viveva insieme al figlio di 45 anni. Gli investigatori ritengono che la morte possa risalire alla scorsa estate, quindi a diversi mesi prima del ritrovamento del 24 novembre.

L'anziana era vedova da alcuni anni e la sua scomparsa non era stata segnalata alle autorità. Dalle ricostruzioni emerge che nessuno avrebbe presentato denuncia, come se l'assenza della donna non avesse destato preoccupazione tra le persone che la conoscevano nel quartiere.

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Il primo intervento è stato condotto dai militari della stazione locale, che hanno poi richiesto il supporto del reparto investigativo dei carabinieri per effettuare un sopralluogo approfondito dell'abitazione. Gli accertamenti hanno riguardato ogni ambiente della casa, per ricostruire i movimenti e le condizioni in cui la donna è rimasta nell'appartamento.

Ipotesi sulla pensione e sulla mancata denuncia

Tra le ipotesi circolate in queste ore c'è quella che la salma sia stata tenuta in casa per continuare a incassare la pensione della madre. Si tratta di una ricostruzione ancora da verificare, che al momento non è stata accertata dagli inquirenti e resta al vaglio degli investigatori.

Il punto che sta suscitando maggiore attenzione riguarda il silenzio attorno alla scomparsa della donna. Nessuno avrebbe segnalato la sua assenza per diversi mesi, un elemento che gli inquirenti dovranno chiarire con le testimonianze dei familiari e dei vicini. Eventuali responsabilità restano da accertare e, allo stato, non sono state formalizzate contestazioni.

Gli accertamenti sui flussi di denaro legati alla pensione serviranno a verificare per quanto tempo i pagamenti siano proseguiti dopo il decesso. Questo passaggio è considerato decisivo per capire se l'indebito incasso sia avvenuto e per quale periodo.

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Indagini, sequestri e autopsia sul caso di Terni

Il fascicolo è affidato alla pm Giovanna Fortunato, mentre le indagini sul campo sono condotte dai carabinieri di Terni. L'appartamento e la salma sono stati sequestrati, e la prossima fase prevede gli atti necessari per chiarire le circostanze del decesso.

L'autopsia dovrà stabilire le cause della morte e, per quanto possibile, il momento in cui è avvenuta. I risultati degli esami medico-legali saranno determinanti per orientare le successive valutazioni della procura sulla vicenda e sugli eventuali profili di responsabilità.