Terrazza Tevere: l'estate romana è musicale con tre palchi sul fiume

La rassegna musicale Terrazza Tevere anima le rive del Tevere da giugno a settembre con concerti, tributi e spazi tematici. Tra jazz, blues, soul e rap, l'evento include anche una mostra sul fiume e proposte culinarie tradizionali. L'accesso è da ponti Umberto I e Sant'Angelo, con possibili limitazioni.

L'estate romana torna a vivere sulle rive del Tevere con Terrazza Tevere , una manifestazione musicale che animerà il lungofiume da giugno fino al 5 settembre.

L'iniziativa propone una programmazione ricca e variegata, con tre palchi distribuiti lungo il perimetro che, dal tramonto in poi, ospiteranno una lunga lista di artisti nazionali e internazionali. I mesi di giugno e luglio segneranno l'apice della rassegna, con concerti di alta qualità che spaziano tra generi diversi. I primi appuntamenti vedranno Mario Donatone con il progetto Bluesman Latino il 9 giugno e The G-Men, trio composto da Giorgio Cùscito, Gino Cardamone e Giuseppe Talone, il 10 giugno.

Il palco Terrazza, accessibile da ponte Umberto I, aprirà le porte al tramonto offrendo un focus su jazz, blues e soul, accompagnato da cocktail bar e una proposta culinaria legata alla tradizione locale. Tra i protagonisti di questa prima parte figurano il sassofonista Red Pellini, il pianista Riccardo Bieso e lo stesso Mario Donatone.

Dopo cena, il palco Vibes, il più grande del complesso, accoglierà band numerose con tributi a artisti internazionali come Lady Gaga, serate a tema anni '80/'90 e bossa nova. Accanto, il River Grill, spazio più intimo, proporrà musica blues, soul e jazz con musicisti di qualità. Non mancheranno eventi speciali: gli stornelli romani della domenica con M'accompagno Da me, i ritmi caraibici dei Los Soneros Road e l'inedito rap e musica d'autore di Gianluca Fedele, attivo nella scena locale.

Terrazza Tevere arricchisce l'offerta con una mostra in collaborazione con l'Università di Roma Tre sul Tevere e le sue opere di ingegneria, unendo cultura e territorio. L'accesso avviene da ponte Sant'Angelo e ponte Umberto I su Lungotevere Castello, ma per i primi dieci giorni l'ingresso da ponte Sant'Angelo potrebbe essere interrotto a causa di un cantiere, rendendo necessario l'uso di ponte Umberto I





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