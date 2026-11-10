Terremoto 5.8 Mag Giua: Scosse a Città del Guatemala ed El Salvador

Un sisma di magnitudo 5.8 ha colpito le coste del Guatemala martedì 10 novembre. Le scosse sono state avvertite anche in El Salvador senza danni riportati.

Un violento sisma ha interessato la regione centro-americana martedì 10 novembre, con epicentro al largo delle coste meridionali del Guatemala. La magnitudo della scossa principale è stata misurata a 5.8 gradi sulla scala Richter, secondo i dati preliminari pubblicati dalle autorità locali. La profondità del focus sismico è risultata di 10 chilometri, indicando un evento relativamente superficiale che ha generato onde di superficie significative.

Dettaglio Tecnico del Sisma

Il Servizio Sismologico del Guatemala ha confermato i parametri tecnici dell'evento in questione subito dopo la registrazione delle onde sismiche. L'epicentro è stato localizzato precisamente nella zona oceanica antistante la costa meridionale del paese, un'area geologicamente attiva caratterizzata dalla subduzione della placca di Cocos sotto la placca caraibica. Questa dinamica tettonica è la causa primaria della frequente attività sismica nella regione.

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I dati preliminari indicano una magnitudo di 5.8, un valore che classifica l'evento come forte ma generalmente non catastrofico per le strutture ben costruite. La profondità di 10 chilometri suggerisce che l'energia è stata rilasciata relativamente vicino alla superficie, il che può amplificare la percezione delle vibrazioni nelle aree vicine all'epicentro rispetto a eventi più profondi.

Rimbalzi e Testimonianze nei Paesi Confinanti

Le vibrazioni generate dal movimento della placca tettonica sono state percepite non solo nel Guatemala, ma si sono estese anche oltre i confini nazionali. Testimoni per Reuters hanno confermato che le scosse sono state avvertite chiaramente a Città del Guatemala, la capitale del paese, dove diversi edifici hanno risentito del tremito tellurico.

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Oltre ai limiti territoriali guatemaltechi, il fenomeno sismico ha raggiunto anche lo stato sovrano vicino di El Salvador. La condivisione della stessa piattaforma tettonica favorisce la trasmissione delle onde sismiche attraverso lunghe distanze, permettendo agli abitanti di entrambi i paesi di percepire la stessa scossa con tempistiche quasi simultanee.

Valutazione dei Rischi e Prossimi Passi

Al momento della pubblicazione delle informazioni preliminari, non sono stati segnalati danni strutturali rilevanti né vittime dirette riconducibili allo shock sismico. Le autorità competenti continuano a monitorare l'andamento della sequenza sismica per escludere la possibilità di repliche di maggiore intensità che potrebbero compromettere l'incolumità pubblica.

Il Servizio Sismologico del Guatemala ha invitato la popolazione a mantenere la massima cautela e a restare aggiornati tramite i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti tecnici. La trasparenza dei dati è essenziale per garantire la preparazione della società civile a future emergenze potenziali in una zona ad alto rischio sismico.