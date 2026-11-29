Terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito Los Angeles, causando danni all'aeroporto e 40 scosse di assestamento. Ecco i dettagli sull'evento sismico e le reazioni.

Un sisma di magnitudo 5.0 ha interessato la città di Los Angeles, generando preoccupazione e danni materiali nella zona dell'aeroporto internazionale. L'evento ha colpito alle 9.30 ora locale, corrispondenti alle 18.30 in Italia, con ripercussioni immediate sul traffico aereo e sulla vita quotidiana dei residenti.

Impatto sull'aeroporto e interruzioni

Il terremoto ha sorpreso l'equipaggio di un aereo di linea durante la fase finale di avvicinamento allo scalo. Ai piloti è stato ordinato di annullare la manovra per il timore che il sisma avesse provocato crepe sulla pista, costringendo l'imbarcazione a interrompere l'atterraggio. Una successiva scossa di assestamento ha causato il crollo di un pannello del soffitto, mentre altri vetri sono andati in frantumi in un terminal.

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Numero scosse e allerta esperti

Nelle ore successive, sono state registrate almeno 40 scosse di assestamento. I vigili del fuoco hanno mobilitato il personale di tutte le 106 stazioni della città per effettuare controlli via terra, aria e mare. Gli esperti stimano una probabilità del 30% che si verifichi un'altra scossa di magnitudo 4.0 o superiore.

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Posizioni ufficiali e rischi

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha cercato di rassicurare i cittadini affermando che non c'è motivo per cui le persone debbano interrompere le proprie attività quotidiane. Il National Tsunami Warning Center statunitense ha escluso il rischio di tsunami, e al momento non risultano feriti né danni strutturali gravi.

Contesto sismico e storia

La California è una regione caratterizzata da una frequente attività sismica, con eventi devastanti che segnano la storia dello Stato. Il terremoto di San Francisco del 1906 causò oltre 3.000 morti, mentre il sisma di Northridge nel 1994 provocò danni per miliardi di dollari e decine di vittime.