Terremoto del Friuli: A Cinquant'anni dal Disastro tra Memoria e Prevenzione

Il Presidente Mattarella e la Premier Meloni commemorano le vittime del sisma del 1976, celebrando il Modello Friuli e discutendo l'importanza della prevenzione e della tutela della Protezione Civile.

Il 6 maggio 1976 rappresenta una data indelebile nella memoria collettiva del Friuli e di tutta l'Italia. In un brevissimo lasso di tempo, un solo minuto di terrore, una scossa di magnitudo 6.4 della Scala Richter ha letteralmente travolto la fascia collinare situata a nord di Udine, trasformando paesaggi familiari in macerie e silenzio.

Il bilancio di quella tragedia fu devastante: quasi mille persone persero la vita e oltre tremila rimasero feriti, in un evento che non colpì solo le infrastrutture, ma lacerò il tessuto sociale di intere comunità. In questo contesto di dolore, emerge anche la dimensione mitologica della tradizione locale, con il richiamo all'Orcolat, quel mostro leggendario che si dice abiti le viscere del Monte San Simeone.

Sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la Premier Giorgia Meloni hanno evocato questa figura, non per alimentare superstizioni, ma per sottolineare come la forza d'animo e la resilienza dei friulani siano state immensamente superiori a qualsiasi creatura spaventosa, riuscendo a prevalere sul destino avverso. A cinquant'anni di distanza, le celebrazioni non sono state solo un atto di memoria, ma un'occasione di riflessione politica e amministrativa.

Sergio Mattarella ha posto l'accento su un concetto fondamentale: la distinzione tra mitigazione e prevenzione. Secondo il Capo dello Stato, non è sufficiente limitarsi a ridurre gli effetti di una catastrofe naturale una volta che questa si è verificata, ma è imperativo investire in strategie che permettano, laddove possibile, di prevenire i danni. Questo approccio si lega strettamente a quello che oggi viene definito come il Modello Friuli.

Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ha descritto tale esperienza come il primo vero esempio di autonomia e collaborazione istituzionale in Italia. La rapidità con cui è avvenuta la ricostruzione, caratterizzata da un'assenza quasi totale di sprechi e di fenomeni corruttivi, è diventata un punto di riferimento nazionale.

Giorgia Meloni ha ricordato come in quel periodo non ci fosse spazio per il lamento o la commiserazione, poiché l'urgenza dell'azione e la necessità di reagire avevano preso il sopravvento sul dolore, permettendo una rinascita che ha segnato la storia del Paese. L'eredità di quel sisma ha dato vita a una delle eccellenze italiane: la Protezione Civile.

Tuttavia, proprio durante le commemorazioni, è emerso un dibattito acceso circa le normative attuali e le responsabilità legali che gravano sui primi cittadini. Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale, ha sollevato il problema delle recenti vicende di Preone, suggerendo che le regole vigenti necessitino di una revisione rapida e puntuale per evitare che chi opera in emergenza venga ingiustamente penalizzato.

La condanna per omicidio colposo inflitta al sindaco di Preone, Andrea Martinis, a seguito della morte di un volontario, ha scatenato una protesta tra i sindaci della Carnia, i quali chiedono tutele certe per poter svolgere il proprio compito di protezione della popolazione senza il timore di ripercussioni giudiziarie sproporzionate. La Premier Meloni ha assicurato il suo sostegno a tali iniziative, riconoscendo l'importanza cruciale del ruolo dei sindaci nelle fasi critiche di un'emergenza.

La consegna di una lettera da parte di Ermes De Crignis al Presidente Mattarella ha formalizzato queste richieste, ricevendo in risposta un segnale di vicinanza e comprensione da parte del Quirinale. Le cerimonie di commemorazione a Gemona hanno visto la partecipazione dei massimi esponenti dello Stato, tra cui i presidenti della Camera Lorenzo Fontana e del Senato Ignazio La Russa.

Entrambi hanno lodato la straordinaria dignità, il coraggio e il senso di responsabilità mostrati dalle comunità colpite, sottolineando come da un dolore immenso sia scaturito un esempio di solidarietà condivisa che continua a ispirare le generazioni presenti. Il momento più toccante è stato senza dubbio il minuto di raccoglimento osservato da Mattarella, Meloni, Fedriga e dal sindaco di Gemona, Roberto Revelant, davanti al monumento dedicato alle vittime nel cimitero locale.

Questo silenzio ha rappresentato il ponte tra il passato traumatico e un futuro basato sulla consapevolezza, ricordando a tutti che la ricostruzione non è stata solo materiale, ma soprattutto umana e spirituale, trasformando una tragedia in un percorso di riscatto collettivo che l'Italia non deve dimenticare





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