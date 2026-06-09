Terremoto devastante nel sud delle Filippine: 37 morti e centinaia di feriti a General Santos

Un potente terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la città di General Santos, nel sud delle Filippine, causando vittime, feriti e ampi danni materiali. I soccorritori cercano due dispersi tra le macerie di un edificio commerciale mentre la città è dichiarata in stato di calamità. Il sisma, seguito da forti repliche, ha attivato un'allerta tsunami e riportato alla memoria il recente terremoto di Cebu.

Un potentissimo terremoto di magnitudo 7.8 ha devastato il sud delle Filippine, in particolare la città di General Santos , causando almeno 37 vittime e centinaia di feriti.

Il sisma, seguito da una serie di forti scosse di assestamento, ha colpito alle prime ore di lunedì 9 giugno 2026, con epicentro in mare a circa 20 km dalla costa della provincia di Sarangani. La potenza della scossa è stata percepita in vaste aree di Mindanao e anche a Manado, in Indonesia, a 420 km di distanza.

L'edificio più colpito a General Santos è un complesso commerciale che ospitava un supermercato e altre attività; qui i soccorritori, coordinati dal vigile del fuoco Edgar Tanawan, hanno estratto vive due persone ma hanno anche trovato un terzo corpo senza vita. Le operazioni di salvataggio proseguono febbrili per raggiungere le due persone ancora dispersedi sotto le macerie, anche se gli strumenti di rilevamento finora non hanno dato segnali di vita.

Tra le famiglie in ansia, Dioslinda Deluvio, madre di uno dei dispersi, ha espresso il suo strazio: È difficile accettare, come madre, che mio figlio sia ancora intrappolato lì. La mia unica richiesta è che venga recuperato oggi stesso, in modo da poter essere in pace. La città, con oltre 700.000 abitanti, è stata dichiarata in stato di calamità.

Le immagini mostrano un panorama di devastazione con edifici crollati, detriti ovunque e una fitta rete di fili elettrici e pali della luce divelti. Le autorità filippine, con il capo della protezione civile Rafaelito Alejandro, hanno riferito che le scuole, riaperte da pochi giorni dopo una lunga pausa, sono rimaste chiuse per consentire controlli strutturali. Migliaia di edifici scolastici hanno riportato danni da lievi a gravi.

Un video amatoriale girato in una scuola durante il sisma ha immortalato il panico: bambini che oscillanoviolentemente per terra e insegnanti che li stringono a sé prima di fuggire quando un riparo di fortuna crolla alle loro spalle. L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) ha registrato 23 forti repliche, la più forte di magnitudo 6.7, spingendo molti residenti a trascorrere la notte in centri di evacuazione e tende.

Il sistema sanitario è sotto pressione: pazienti sono curati in tende da campo perché gli ospedali devono essere verificati per la sicurezza strutturale. Il ministro della Salute Teodoro Herbosa ha sottolineato che il ripristino dell'elettricità è critico per garantire le cure mediche specializzate. Questo terremoto arriva a soli otto mesi da un altro sisma letale che nel 2025 colpì Cebu, causando 79 morti.

Le Filippine, situate sulla complessa cintura di fuoco del Pacifico, sono soggette a centinaia di terremoti ogni anno. La combinazione di fragilità edilizia, popolazioni dense e attività sismica costante rende questi eventi particolarmente devastanti. La comunità internazionale ha espresso solidarietà e offerto aiuti, mentre le autorità locali lavorano senza sosta per ripristinare servizi essenziali e dare sepoltura alle vittime.

La psicosi collettiva è alimentata dalle continue scosse di assestamento, che rendono il ritorno alla normalità un processo lungo e traumatico per le popolazioni colpite





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