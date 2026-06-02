Terremoto di magnitudo 4.2 in Calabria: scossa avvertita fino a Napoli e Sicilia

Un terremoto di magnitudo 4.2 con ipocentro a 250 km di profondità è stato avvertito in Calabria e in diverse regioni del Sud Italia, senza causare danni. La Protezione Civile monitora la situazione.

Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato nella notte in Calabria , con ipocentro a 250 chilometri di profondità. La scossa, avvenuta alle ore 3:15, è stata distintamente avvertita in diverse province calabresi, in particolare a Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria , ma anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana come Portici, fino ai confini con il Salernitano.

La scossa si è propagata in Basilicata, nelle zone al confine con la Calabria, e in Puglia e Sicilia. In molte località i cittadini sono scesi in strada e hanno contattato la Protezione Civile regionale e i vigili del fuoco per avere informazioni. La sala operativa della Protezione Civile ha contattato tutti i sindaci dell'area più vicina all'epicentro, come Cetraro, Lamezia Terme e Amantea. Al momento non sono state segnalate richieste di soccorso o danni a persone o cose.

La situazione è costantemente monitorata. La Calabria è una delle regioni italiane a più alta pericolosità sismica, come indicato sul sito della Protezione Civile. La sua vulnerabilità è altissima a causa della fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale e dei servizi.

Inoltre, l'esposizione è molto alta per la densità abitativa e la presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale in zone interessate da faglie attive. La tettonica a placche spiega perché la Calabria sia così esposta ai rischi geologici. Secondo la teoria della deriva dei continenti, la placca africana e quella europea si stanno avvicinando a una velocità di 7 millimetri all'anno. La Calabria si trova esattamente lungo questa zona di convergenza, schiacciata tra le due placche.

Questo movimento comprime le rocce fino alla rottura, creando faglie gigantesche, lunghe da decine a centinaia di chilometri e profonde fino a 10-15 chilometri. Lungo queste superfici di rottura si accumula energia elastica che, quando rilasciata istantaneamente, genera onde sismiche: i terremoti. La Calabria ha una storia sismica ricca di eventi devastanti. Il terremoto del 1783, con epicentro in provincia di Reggio Calabria, causò oltre 30.000 vittime e distrusse interi paesi.

Più recentemente, il sisma del 1908 (terremoto di Messina) colpì duramente la regione. Questi eventi ricordano l'importanza della prevenzione e della preparazione. La Protezione Civile regionale ha attivato tutte le procedure di monitoraggio e informazione. Raccomanda alla popolazione di mantenere la calma e di seguire le indicazioni delle autorità in caso di emergenza.

È importante verificare la sicurezza degli edifici e assicurarsi che le vie di fuga siano libere. Inoltre, è utile tenere a portata di mano una torcia, un kit di primo soccorso e una radio a pile. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per una gestione efficace dell'emergenza. Per informazioni aggiornate, si consiglia di consultare il sito ufficiale della Protezione Civile e di diffondere messaggi di allerta solo se verificati.

La solidarietà e la prontezza di riflessi della comunità sono le armi migliori contro il rischio sismico





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