Terremoto di magnitudo 6.1 colpisce Cuba e Messico

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la costa nord-occidentale di Cuba il 8 giugno 2026, causando la evacuazione degli edifici governativi e la fuga dei dipendenti. La scossa è stata avvertita anche nelle città messicane di Cancun, Playa del Carmen e Tulum, e ha causato preoccupazione tra la popolazione cubana, dove gli edifici sono spesso in cattive condizioni a causa della crisi economica. Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, il terremoto è stato insolito per la zona dei Caraibi, poiché è avvenuto all'interno di una placca tettonica, dove i terremoti sono generalmente meno frequenti. Non sono state segnalate vittime o danni gravi, ma le comunicazioni sono state rese difficili dai blackout diffusi nella regione.

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la costa nord-occidentale di Cuba il 8 giugno 2026, causando la evacuazione degli edifici governativi e la fuga dei dipendenti.

La scossa è stata avvertita anche nelle città messicane di Cancun, Playa del Carmen e Tulum, e ha causato preoccupazione tra la popolazione cubana, dove gli edifici sono spesso in cattive condizioni a causa della crisi economica. Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, il terremoto è stato insolito per la zona dei Caraibi, poiché è avvenuto all'interno di una placca tettonica, dove i terremoti sono generalmente meno frequenti.

Non sono state segnalate vittime o danni gravi, ma le comunicazioni sono state rese difficili dai blackout diffusi nella regione





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terremoto Cuba Messico Cancun Playa Del Carmen Tulum Crisi Economica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nico Paz recupera e si prepara al Mondiale 2026Nico Paz, giovane talento del Como e della nazionale argentina, ha superato i problemi al ginocchio sinistro e si allena regolarmente in vista dell'amichevole contro l'Algeria e del debutto al Mondiale 2026. Il CT Scaloni lo ha già dichiarato a disposizione, mentre il Real Madrid segue la sua situazione con diritto di recompra.

Read more »

Mondiali 2026: le outsider che potrebbero fare beneLa nazionale norvegese è considerata una delle squadre più forti per il Mondiale 2026, nonostante non sia una delle favorite per il titolo. La squadra è guidata da un allenatore esperto e ha un gruppo di giocatori di classe superiore.

Read more »

Ballottaggi amministrative 2026, riaprono i seggi: alle 23 affluenza al 39,8%Spoglio e risultati delle città ancora in bilico: la diretta dei ballottaggi delle amministrative 2026 con dati, affluenza e aggiornamenti in tempo reale.

Read more »

Mondiale 2026, i paesi ospitanti: Canada, Messico e Usa si dividono una storica prima voltaSi torna negli States dopo 32 anni, terza edizione per il Messico, la prima volta del Canada (ANSA)

Read more »