Terremoto di magnitudo 6.1 colpisce Cuba e Messico

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la costa nord-occidentale di Cuba il 8 giugno 2026, causando la evacuazione degli edifici governativi e la fuga dei dipendenti. La scossa è stata avvertita anche nelle città messicane di Cancun, Playa del Carmen e Tulum, e ha causato preoccupazione tra la popolazione cubana, dove gli edifici sono spesso in cattive condizioni a causa della crisi economica. Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, il terremoto è stato insolito per la zona dei Caraibi, poiché è avvenuto all'interno di una placca tettonica, dove i terremoti sono generalmente meno frequenti. Non sono state segnalate vittime o danni gravi, ma le comunicazioni sono state rese difficili dai blackout diffusi nella regione.
Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la costa nord-occidentale di Cuba il 8 giugno 2026, causando la evacuazione degli edifici governativi e la fuga dei dipendenti.
La scossa è stata avvertita anche nelle città messicane di Cancun, Playa del Carmen e Tulum, e ha causato preoccupazione tra la popolazione cubana, dove gli edifici sono spesso in cattive condizioni a causa della crisi economica. Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, il terremoto è stato insolito per la zona dei Caraibi, poiché è avvenuto all'interno di una placca tettonica, dove i terremoti sono generalmente meno frequenti.
Non sono state segnalate vittime o danni gravi, ma le comunicazioni sono state rese difficili dai blackout diffusi nella regione
Terremoto Cuba Messico Cancun Playa Del Carmen Tulum Crisi Economica
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nico Paz recupera e si prepara al Mondiale 2026Nico Paz, giovane talento del Como e della nazionale argentina, ha superato i problemi al ginocchio sinistro e si allena regolarmente in vista dell'amichevole contro l'Algeria e del debutto al Mondiale 2026. Il CT Scaloni lo ha già dichiarato a disposizione, mentre il Real Madrid segue la sua situazione con diritto di recompra.
Read more »
Mondiali 2026: le outsider che potrebbero fare beneLa nazionale norvegese è considerata una delle squadre più forti per il Mondiale 2026, nonostante non sia una delle favorite per il titolo. La squadra è guidata da un allenatore esperto e ha un gruppo di giocatori di classe superiore.
Read more »
Ballottaggi amministrative 2026, riaprono i seggi: alle 23 affluenza al 39,8%Spoglio e risultati delle città ancora in bilico: la diretta dei ballottaggi delle amministrative 2026 con dati, affluenza e aggiornamenti in tempo reale.
Read more »
Mondiale 2026, i paesi ospitanti: Canada, Messico e Usa si dividono una storica prima voltaSi torna negli States dopo 32 anni, terza edizione per il Messico, la prima volta del Canada (ANSA)
Read more »