Terremoto di magnitudo 6,2 colpisce la zona di Palu: ipocentro a 18 km e epicentro a 43 km dalla città

Un sisma di magnitudo 6,2 ha colpito la regione di Palu, in Indonesia, con ipocentro a 18 km di profondità e epicentro a 43 km dalla città. Le autorità monitorano la situazione e hanno attivato i protocolli di emergenza.

Il 16 giugno 2026 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( INGV ) ha registrato un forte sisma nella zona di Palu , in Indonesia. Secondo le rilevazioni dell' INGV e del servizio di monitoraggio geologico statunitense USGS , il terremoto ha avuto un ipocentro situato a circa 18 chilometri di profondità, con un epicentro localizzato a 43 chilometri dalla città di Palu .

La magnitudo, ancora in fase di conferma definitiva, è stata stimata preliminarmente intorno a 6,2 sulla scala Richter, un valore capace di produrre danni rilevanti in aree urbane e rurali se le strutture non sono adeguatamente rinforzate. Le autorità locali hanno immediatamente attivato i protocolli di emergenza, richiamando i soccorsi in zona e predisponendo centri di accoglienza per eventuali sfollati.

Finora, le comunicazioni ufficiali non hanno riportato vittime o danni a persone e cose, ma la situazione rimane in evoluzione, con le autorità che invitano la popolazione a rimanere vigile e a rispettare le indicazioni delle forze dell'ordine e dei servizi di protezione civile





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