Terremoto di magnitudo 6,3 nel Qinghai, in Cina, nessuna vittima segnalata

Un sisma di magnitudo 6,3 ha colpito la prefettura di Haixi nella provincia del Qinghai, nel nord-ovest della Cina. Non ci sono state vittime o danni immediatamente segnalati, ma le autorità stanno valutando la situazione.

Un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito la prefettura di Haixi nella provincia del Qinghai , nel nord-ovest della Cina . L'evento sismico, registrato dal China Earthquake Networks Center, ha avuto una profondità di 10 chilometri.

Il sisma è avvenuto martedì alle 17:06 ora locale (09:06 GMT) in una zona ad alta quota. Subito dopo la scossa principale sono state rilevate diverse scosse di assestamento, la più forte delle quali ha raggiunto una magnitudo di circa 5. Non sono state segnalate immediatamente vittime o danni significativi. Le autorità locali, secondo quanto riportato dalla televisione di stato CCTV, stanno valutando l'entità dell'impatto sul territorio.

La regione del Qinghai è poco popolata ma il terremoto è stato percepito in diverse aree. I primi controlli sono in corso per verificare l'integrità di infrastrutture e abitazioni. Nonostante l'alta magnitudo, la profondità relativamente superficiale e la zona montuosa potrebbero aver limitato i danni.

Tuttavia, le autorità mantengono lo stato di allerta per eventuali sviluppi. La popolazione locale è stata invitata a prestare attenzione alle successive scosse di assestamento che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Il China Earthquake Networks Center continua a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti non appena disponibili





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