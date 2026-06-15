Terremoto di magnitudo 6,6 colpisce Mindanao

Un terremoto di magnitudo 6,6 ha colpito lunedì l'isola di Mindanao, nel sud delle Filippine, secondo quanto riferito dall'agenzia sismologica statale filippina Phivolcs. Il sisma ha avuto una profondità di 86 km e non si prevedono danni.

Un terremoto di magnitudo 6,6 ha colpito lunedì l'isola di Mindanao , nel sud delle Filippine , secondo quanto riferito dall'agenzia sismologica statale filippina Phivolcs. Il sisma, che ha colpito a 164 km a sud-est di Governor Generoso, nella provincia di Davao Oriental, ha avuto una profondità di 86 km, ha dichiarato Phivolcs, aggiungendo che non si prevedono danni.

Il direttore del Phivolcs, Teresito Bacolcol, ha dichiarato alla radio DZMM che il terremoto di lunedì ha avuto origine lungo la Fossa delle Filippine e non è collegato al terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito Mindanao l'8 giugno, il cui epicentro si trovava a oltre 250 km di distanza. Il bilancio delle vittime del potente terremoto della scorsa settimana è salito a 65, con 36 persone ancora disperse, ha dichiarato l'agenzia di protezione civile del paese.

La regione di Mindanao è stata colpita da due terremoti potenti in poco più di una settimana, il che ha creato preoccupazione tra i residenti e gli esperti di sismologia. Il terremoto di lunedì non ha causato danni significativi, ma ha creato un senso di insicurezza tra la popolazione. La regione di Mindanao è nota per la sua attività sismica e gli esperti hanno previsto che il rischio di terremoti potenti sarà alto in futuro.

La popolazione locale è stata avvertita di essere pronta a eventuali future emergenze e di seguire le istruzioni delle autorità locali. La regione di Mindanao è anche stata colpita da una serie di disastri naturali, tra cui inondazioni e frane, che hanno causato danni significativi e vittime. La popolazione locale è stata avvertita di essere pronta a eventuali future emergenze e di seguire le istruzioni delle autorità locali





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