Terremoto di magnitudo 6.7 in Sulawesi, Indonesia: un morto e decine di feriti. Danni a case, ponti e luoghi di culto

Un sisma di magnitudo 6.7 ha colpito l'isola indonesiana di Sulawesi, causando una vittima, 38 feriti e danni estesi a infrastrutture e abitazioni. L'epicentro è stato registrato vicino a Palu, già devastata da un terremoto e tsunami nel 2018. L'Indonesia, nella Cintura di Fuoco del Pacifico, resta ad altissimo rischio sismico.

Giakarta, 17 giugno (Reuters) - Una persona ha perso la vita e decine sono rimaste ferite a causa di un potente terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito l'isola di Sulawesi , in Indonesia, nel corso della mattinata di martedì.

L'evento sismico è stato registrato dall'agenzia geofisica indonesiana BMKG, che ha localizzato l'epicentro a circa 42 chilometri a sud-est della città di Palu, con una profondità iniziale di 10 chilometri. La profondità relativamente superficiale ha contribuito a intensificare gli effetti del sisma al suolo. L'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi ha confermato il bilancio tragico, segnalando un decesso nella regione di Sigi.

Il portavoce ha precisato che il totale dei feriti ammonta a 38 persone, molte delle quali hanno riportato lesioni dovute alla caduta di detriti e al crollo di strutture. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente attivate nelle aree più colpite, con personale medico e squadre di volontari che hanno lavorato senza sosta per prestare le prime cure ai feriti e garantire il supporto alle popolazioni evacuate.

Oltre alle vittime, il terremoto ha causato danni materiali significativi a infrastrutture pubbliche e private. Sono stati segnalati crolli parziali o totali di 67 abitazioni, molte delle quali costruite con materiali non antisismici. Anche edifici pubblici, tra cui uffici amministrativi, e luoghi di culto di diverse confessioni religiose, sono rimasti danneggiati. La rete stradale ha subito disagi critici a causa del crollo di alcuni ponti e di frane minori che hanno bloccato l'accesso a villaggi isolati.

Il contesto geologico dell'Indonesia rende il paese estremamente vulnerabile a questo tipo di eventi. La nazione si trova infatti lungo la cosiddetta "Cintura di Fuoco del Pacifico", una zona di intensa attività tettonica dove le placche continentali convergono, generando frequenti terremoti e eruzioni vulcaniche. La storia recente del paese è macchiata da disastri naturali di enormi proporzioni. Il ricordo più vivido e doloroso è quello del terremoto di magnitudo 7.5 che devastò Palu e la sua provincia nel settembre 2018.

Quel sisma generò uno tsunami improvviso e devastante, con onde che raggiunsero i sei metri di altezza, provocando la distruzione di interi quartieri e causando la perdita di diverse migliaia di vite umane. La doppia calamità, terremoto e tsunami, mise in luce gravi lacune nei sistemi di allerta precoce e nella preparazione della popolazione.

Le autorità indonesiane, in collaborazione con agenzie internazionali, hanno da allora rafforzato le normative edilizie e migliorato i piani di emergenza, ma la sfida rimane enorme data la frequenza degli eventi e la densità abitativa in molte zone a rischio. Il terremoto di martedì riporta l'attenzione internazionale sulla precarietà delle condizioni di sicurezza in alcune regioni dell'arcipelago e sulla necessità di un continually impegno nella ricerca scientifica e nella prevenzione.

I residenti locali hanno descritto momenti di panico assoluto, con la terra che tremava violentemente per quasi un minuto, seguita da un forte boato. Molte persone sono fuggite nelle strade in pigiama, temendo il crollo delle proprie case. L'atmosfera è rimasta tesa per ore, con scosse di assestamento che hanno continuato a colpire la regione, rendendo pericolose le operazioni di valutazione dei danni e di recupero degli eventuali corpi sepolti sotto le macerie.

Il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, poiché i dati dalle zone più remote e difficilmente raggiungibili sono ancora incompleti. Il governo centrale ha promesso un tempestivo sostegno finanziario alle famiglie colpite e ha avviato una task force per coordinare gli aiuti umanitari, tra cui tende, cibo, acqua potabile e farmaci. La comunità internazionale ha espresso solidarietà e ha offerto assistenza tecnica se necessario.

L'Indonesia, nazione di oltre 17.000 isole con una popolazione superiore ai 270 milioni di abitanti, continua a confrontarsi con il potente e imprevedibile dei processi geologici che modellano il suo territorio, ricordando costantemente la fragilità dell'uomo di fronte alla forza della natura





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