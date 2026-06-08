Terremoto di magnitudo 7,8 nelle Filippine: almeno 5 vittime a General Santos

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito General Santos, nelle Filippine meridionali, causando almeno 5 vittime secondo prime segnalazioni. Le autorità stanno verificando il bilancio mentre i soccorsi sono in corso.

Un forte terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la città meridionale di General Santos , nelle Filippine , causando almeno cinque vittime secondo le prime segnalazioni, ha dichiarato lunedì un funzionario locale della gestione delle emergenze.

Agripino Dacera, capo della protezione civile di General Santos, ha riferito che le autorità stanno ancora verificando il numero esatto dei decessi mentre i soccorritori valutano l'entità dei danni sul terreno. Il sisma, avvenuto nella mattinata di lunedì, ha provocato il crollo di diversi edifici e ha scatenato il panico tra la popolazione, che si è riversata nelle strade in cerca di riparo.

Le squadre di emergenza sono state immediatamente mobilitate per effettuare operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie, ma le comunicazioni sono state interrotte in molte zone, rendendo difficile avere un quadro completo della situazione. Il terremoto è stato avvertito in gran parte dell'isola di Mindanao, con forti scosse che hanno fatto tremare i palazzi e causato danni a infrastrutture critiche come ponti e strade.

Secondo l'Istituto di Vulcanologia e Sismologia delle Filippine, l'epicentro è stato localizzato a circa 20 chilometri a sud-est di General Santos, a una profondità di 30 chilometri. Le repliche continuano a registrarsi, alimentando la paura di ulteriori crolli. Le autorità locali hanno attivato i piani di emergenza e stanno coordinando gli aiuti con il governo centrale.

Dacera ha aggiunto che gli ospedali della città sono stati allertati per accogliere eventuali feriti, mentre le scuole e gli uffici pubblici sono stati chiusi temporaneamente. La protezione civile filippina ha invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità, mentre gli esperti avvertono che potrebbero verificarsi tsunami locali. Le vittime finora segnalate sarebbero state causate principalmente da crolli di edifici e detriti in caduta.

Le operazioni di soccorso sono in corso, ma le difficoltà logistiche e la mancanza di elettricità in alcune aree stanno rallentando i lavori. Il presidente filippino ha espresso solidarietà alle famiglie colpite e ha promesso che il governo farà tutto il possibile per assistere le comunità interessate. Questo terremoto è uno dei più forti registrati nella regione degli ultimi anni, sollevando preoccupazioni per la resilienza delle infrastrutture locali





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