Terremoto in Campania: scossa di magnitudo 4.4, quattro scosse in via preliminare, scuole chiuse in zona rossa

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata in una vasta area del Napoletano, distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 km. Anche i sindaci di Pozzuoli, Monte di Procida e Quarto hanno disposto la chiusura dei plessi scolastici per consentire la verifica di eventuali danni.

In quell'area, una scossa di terremoto è stata registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 km.

Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Presi d'assalto i social: tante le testimonianze di chi è stato svegliato di soprassalto, tra lampadari che oscillavano e scricchiolii. In corso le verifiche. Ancora in corso uno sciame sismico: sono quattro i terremoti rilevati in via preliminare dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), tutti con epicentro nel golfo di Pozzuoli.

Dopo la scossa di magnitudo 4.4, l'Osservatorio Vesuviano ha registrato una scossa di magnitudo 1.2 alle 5.53 e un'altra di magnitudo 2.1 alle 5.57, quest'ultima verificata a una profondità di 3 km. Il sindaco mostra danni nella zona del belvedere"Maurizio Valenzi" di via Castello. Molti cittadini ci segnalano i danni alle facciate di edifici privati. Stiamo ricevendo chiamate da parte di residenti che ci segnalano criticità all'interno delle abitazioni private.

E ci vengono segnalati anche danni ai costoni che affacciano sul mare. Anche i sindaci di Pozzuoli, Monte di Procida e Quarto hanno disposto la chiusura dei plessi scolastici per consentire la verifica di eventuali danni. Scuole chiuse anche nella"zona rossa" ricadente nei quartieri occidentali del comune di Napoli, Bagnoli e Fuorigrotta (che insieme compongono la Decima Municipalità)





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Terremoto In Campania Scossa Di Magnitudo 4.4 Quattro Scosse In Via Preliminare Scuole Chiuse In Zona Rossa

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