Un sisma ha colpito il Perù, avvertito a Lima, Quito e in diverse regioni. Il ministro Rafael Belaune conferma danni minori e nessuna vittima, tranne un ferito. Analisi della situazione.

Un forte movimento tellurico ha interessato il territorio peruviano, causando instabilità, danni materiali a strutture residenziali e interruzioni della fornitura elettrica. L'evento sismico è stato registrato nella regione di Junín, ma le sue vibrazioni si sono propagate rapidamente, diventando perceptibili nella capitale Lima e in diverse altre zone del Paese. Questa ondata di tremori ha spinto centinaia di cittadini a evacuare immediatamente gli edifici per motivi di sicurezza.

Dettagli Ufficiali e Danni Rilevati

Il Ministro della Difesa peruviano, Rafael Belaunde, ha fornito un quadro dettagliato della situazione, indicando che i danni segnalati riguardano principalmente abitazioni nella regione di Junín, oltre a interruzioni dell'erogazione di energia elettrica e limitazioni alla circolazione stradale. È fondamentale notare che, secondo le informazioni raccolte dal Ministero, non si registrano danni gravi alle persone né conseguenze dirette per l'integrità fisica o la salute della popolazione colpita.

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Tuttavia, i report locali indicano un'eccezione significativa. Il quotidiano El Comercio ha riferito del ferimento di un ragazzo di 17 anni nel quartiere di Barrios Altos, situato a Lima. Il giovane è stato colpito alla testa da un pezzo di cemento caduto da una galleria durante la scossa. Il paziente è stato successivamente trasportato all'Ospedale 2 de Mayo, dove attualmente riceve le cure mediche necessarie.

Evacuazioni e Reazioni nella Capitale

La reazione immediata nelle zone urbane è stata rapida e visibile. A Lima, specificamente nel quartiere di Miraflores, i giornalisti dell'Agenzia France-Presse hanno assistito all'evacuazione di centinaia di persone dagli edifici commerciali e residenziali. Questa affluenza di persone nelle vie cittadine ha messo in evidenza la vulnerabilità delle strutture e la cautela necessaria in queste situazioni.

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Il sisma è stato avvertito anche nelle regioni di Ancash, Ica, Ucayali, Cerro de Pasco, Huánuco e Callao. Questa ampia portata geografica sottolinea l'impatto significativo dell'evento sulla popolazione peruviana, costringendo le autorità locali a monitorare attentamente la stabilità strutturale degli edifici nelle varie aree colpite.

Effetti Transfrontalieri e Contesto Geografico

La forza del sisma ha fatto sentire i suoi effetti anche oltre i confini peruviani, raggiungendo alcune zone di Quito, capitale dell'Ecuador. Hernando Tavera, presidente dell'Istituto Geofisico del Perù, ha dichiarato all'Afp che il tremore del suolo è stato intenso. Al momento non ci sono segnalazioni di danni gravi, ma si sono verificati smottamenti e cadute di massi lungo i versanti collinari nelle aree limitrofe.

Il Perù si trova lungo la cosiddetta Cintura di fuoco del Pacifico, un'ampia area caratterizzata da un'intensa attività sismica. Questo arco vulcanico si estende dal Giappone, attraversa il Sud-est asiatico e interessa l'intero bacino dell'Oceano Pacifico, rendendo la regione altamente vulnerabile a terremoti di varia magnitudo.