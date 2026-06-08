Terremoto magnitudo 7,8 al largo di Mindanao, scatta l'allarme tsunami nelle Filippine e in Indonesia

Un forte terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito il mare al largo dell'isola di Mindanao, nelle Filippine, provocando avvisi di tsunami per le coste di Filippine e Indonesia. Non ci sono ancora segnalazioni di vittime, ma si registrano danni materiali, blackout e evacuazioni in corso nella regione di Sarangani.

Un potente terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito al largo dell'isola di Mindanao, nelle Filippine meridionali, lunedì, innescando avvisi di tsunami per le coste delle Filippine, dell'Indonesia e per le aree oceaniche monitorate dal sistema statunitense.

L'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 10 chilometri. Nonostante la forza del sisma, le prime informazioni non riportano vittime o danni gravi, ma si segnalano blackout, crolli parziali e un clima di forte preoccupazione. Nella zona di General Santos, a circa 15 km dall'epicentro, la radio locale DZBB ha descritto scene di panico con mobili che cadevano, elettrodomestici danneggiati e residenti in fuga dalle proprie abitazioni durante le intense scosse di assestamento.

L'ufficio per i disastri della città ha confermato che le repliche continuano e si sta procedendo a una prima valutazione di alcuni feriti e danni materiali. Nella provincia di Sarangani, particolarmente vicina all'epicentro, i blackout e l'interruzione delle telecomunicazioni hanno reso difficoltosa la comunicazione; le scuole sono state chiuse e il responsabile locale Rene Punzalan ha riferito che, al momento, non ci sono segnalazioni di edifici completamente crollati, anche se sono in corso ispezioni accurate.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr ha assicurato che il governo nazionale sta coordinando rapidamente gli sforzi di soccorso, promettendo che nessuna area di Mindanao sarà abbandonata. L'evento ha evidenziato la costante vulnerabilità sismica della regione, che si trova proprio sul complesso 'Anello di Fuoco del Pacifico', una zona di intensa attività tettonica dove Filippine e Indonesia registrano centinaia di terremoti ogni anno.

L'agenzia filippina Phivolcs ha avvertito della possibilità di onde di tsunami superiori al metro, con pericoli che potrebbero protrarsi per ore, mentre l'agenzia indonesiana BKMG ha rilevato onde solo di 19 centimetri finora. In diverse località, come ad Alabel, il sisma ha causato crepe in edifici pubblici, tra cui la sede della polizia, e in un paesino di Maasim si è verificato il crollo di un piccolo santuario con una grande croce, oltre a danni parziali a un ponte.

Nonostante le evacuazioni delle aree costiere siano state avviate tempestivamente, non sono stati segnalati feriti gravi o vittime fino a questo momento, un esito considerato positivo data la potenza del terremoto. Tuttavia, la situazione rimane in evoluzione e le autorità invitano alla massima cautela per le repliche successive e per l'eventuale ondata di tsunami, anche se le acque nella zona dell'epicentro sono apparse normali subito dopo la scossa principale





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