Terremoto nel calcio italiano: Rocchi sotto inchiesta per frode sportiva

Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri di Serie A e B, è stato raggiunto da un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva nell'ambito di un'inchiesta che scava nel mondo del calcio italiano. L'indagine si concentra su episodi controversi delle stagioni 2024-2025 e 2024, tra cui Udinese-Parma e Inter-Verona.

Una nuova scossa ha attraversato il mondo del calcio italiano. Gianluca Rocchi , l'ex designatore degli arbitri per le serie A e B, è ora formalmente coinvolto in un'indagine giudiziaria che potrebbe avere ripercussioni enormi sull'integrità del campionato.

Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia con l'accusa di concorso in frode sportiva, un reato che evoca i fantasmi di 'Calciopoli', lo scandalo che anni fa colpì duramente la Juventus e altri club. L'inchiesta, condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione, si concentra in particolare sulla stagione calcistica 2024-2025, ma mira a fare luce su una crisi sistemica che sembra affliggere l'intero sistema calcio italiano, dalle figure apicali della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) ai singoli club, passando per gli organi di giustizia sportiva.

L'indagine non si limita a un singolo episodio, ma cerca di ricostruire un quadro più ampio di possibili manipolazioni e condizionamenti arbitrali. Il fulcro dell'accusa si basa su prove documentali considerate particolarmente significative, tra cui un video esclusivo ottenuto dall'agenzia Agi che riguarda la partita Udinese-Parma del 1° marzo 2025. Le immagini, riprese all'interno della sala Var di Lissone, mostrano una discussione animata tra gli addetti al Video Assistant Referee riguardo a un potenziale fallo di mano.

Inizialmente, Daniele Paterna, uno dei responsabili Var, sembra esprimere dubbi sulla validità del reclamo, affermando che il braccio del giocatore non si trovava in una posizione tale da giustificare un calcio di rigore: 'Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo'. Tuttavia, inaspettatamente, Paterna cambia radicalmente opinione, concludendo che si tratta di un chiaro penalty.

Dopo aver comunicato all'arbitro in campo, Fabio Maresca, di rivedere l'azione al monitor, Paterna suggerisce esplicitamente di effettuare un on field review: «È possibile calcio di rigore, Fabio, ti consiglio on field review per possibile calcio di rigore». Questa raccomandazione porta all'assegnazione del calcio di rigore che influisce sull'esito della partita.

L'esposto presentato da Domenico Rocca suggerisce che questo improvviso cambio di opinione sia stato orchestrato da Gianluca Rocchi, il quale avrebbe attirato l'attenzione degli addetti al Var bussando sul vetro della sala per indurli a rivedere la decisione. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che Paterna, inizialmente ascoltato come testimone, è ora indagato per falsa testimonianza, poiché il pubblico ministero ha interrotto la sua deposizione ritenendo che non stesse fornendo una versione veritiera dei fatti.

L'inchiesta si estende anche ad un altro episodio controverso, verificatosi nel gennaio 2024 durante la sfida tra Inter e Hellas Verona. Un invito a comparire è stato notificato a uno degli assistenti al Var, accusato anch'esso di concorso in frode sportiva. In particolare, gli viene contestata la mancata segnalazione di un fallo commesso da Alessandro Bastoni su Duda. Si tratta di una gomitata che, rimasta impunita, ha preceduto il gol decisivo di Frattesi.

Dai dialoghi registrati e rivelati a Coverciano, emerge che l'arbitro Michael Fabbri aveva sottovalutato il contatto, ritenendo che il giocatore veronese stesse simulando: 'Si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù', aveva commentato l'arbitro in campo. Contestualmente, dalla sala Var, Luigi Nasca confermava la validità del gol con estrema rapidità: 'Bandiere, qualcosa? No. Vai, vai, vai. Tutto regolare.

Michael, sono Gigi: gol regolar'. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'assistente al Var avrebbe intenzionalmente omesso di richiamare l'arbitro al monitor per segnalare il fallo commesso lontano dalla palla, influenzando in modo determinante il risultato finale della partita. Questa indagine solleva interrogativi profondi sulla trasparenza e l'imparzialità del sistema arbitrale italiano e potrebbe portare a conseguenze significative per tutti i soggetti coinvolti





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calcio Gianluca Rocchi Frode Sportiva Arbitri Inchiesta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Infortuni in itinere, la provincia di Roma in testa con 9044 casi nel 2024Seguono Milano e Firenze. In un report che sarà presentato oggi i consulenti del lavoro propongono di includere il rischio stradale nel Dvr aziendale

Read more »

Sorelle - Film (2024)Manas - Sorelle, il film diretto da Marianna Brennand, si svolge sull’Isola di Marajó a nord del Brasile. La protagonista è Marcielle, detta Tielle (Jamilli Correa), una ragazzina di tredici anni che vive con i suoi genitori e i suoi tre fratelli.

Read more »

Nuovo terremoto nel calcio italiano. AGI: Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaNuovo terremoto in vista nel calcio italiano. Secondo quanto riportato dall'agenzia AGI, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Nella serata di ieri, ripo

Read more »

Gianluca Rocchi sotto inchiesta per frode sportiva: spunta l'ombra di 'Calciopoli'L'ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, ha ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva. L'indagine si concentra su presunte pressioni esercitate su Var e Avar durante le partite del campionato 2024-2025, con episodi specifici come Udinese-Parma e Inter-Verona.

Read more »

Indagine su Gianluca Rocchi per frode sportiva: al centro un video e partite contestateIl designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato per concorso in frode sportiva. L'inchiesta milanese esplora episodi controversi e possibili condizionamenti nelle decisioni arbitrali, con un focus su un video che mostra un intervento durante Udinese-Parma e un'analisi del match Inter-Verona.

Read more »

Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: avviso di garanzia al designatore degli arbitriIl designatore Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva. L'indagine sarebbe condotta dalla Procura di Milano e riguarderebbe le stagioni 2023/2024 e 2024/2025.

Read more »